Críticas al programa de Cintora por poner en peligro la integridad de una de sus reporteras durante el temporal en Cádiz

Las lluvias han dejado acumulaciones de 656 litros por metro cuadrado en las últimas 36 horas en Grazalema (Cádiz), una cantidad "inédita" en la localidad conocida por ser el lugar de España donde más llueve. Desde las 0:00 hasta las 24:00 del miércoles cayeron 581,5 litros por metro cuadrado, y desde la medianoche hasta las 10:00 de la mañana de este jueves otros 75 litros.

"Ha batido todos los récords del pueblo", declaró a EFE una funcionaria del municipio. La cantidad seguirá creciendo, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso rojo por lluvias en Grazalema hasta las 3:00 de la madrugada. Tras una noche en la que ha bajado la intensidad de la lluvia y que ha dado un respiro, "la situación sigue siendo muy grave", comentó Carlos Javier García, alcalde de la localidad gaditana, quien indicó que no se recuerda "un episodio tan virulento como el de ayer" de lluvias.

Como es habitual, los programas de actualidad siguen la última hora de la borrasca Leonardo que estos días azota especialmente a Andalucía. Sin embargo, deja imágenes especialmente preocupantes e innecesarias dado el alcance del temporal. Es el caso del programa Malas Lenguas de TVE y presentado por Jesús Cintora, que conectó en directo con una de sus reporteras, quien estaba situada en medio de la riada.

En las imágenes se ve cómo el agua la arrastra con fuerza mientras recoge el cable del micrófono con dificultad. "Lo que las autoridades te dicen que NO HAGAS JAMÁS. En pleno cauce de agua, calle abajo. Si la fuerza del agua la tira al suelo y hay una alcantarilla abierta cercana, se termina todo. PÉSIMO EJEMPLO emitido en TVE por Malas Lenguas. Realmente LAMENTABLE e INNECESARIO", expresó un usuario en redes sociales.

La situación continúa siendo crítica en Grazalema, aunque el alcalde avanzó que las medidas tomadas respecto a la presa que abastece al pueblo "han dado un buen resultado", evitándose el riesgo de desborde. Sobre esto, agradeció a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), desplazados ayer a este municipio, por la vigilancia y el monitoreo permanente y "por el éxito" de las medidas adoptadas.

Además, informó que no ha sido necesario aumentar los desalojos en el municipio, donde ayer se produjo la evacuación de más de 60 personas en zonas bajas y próximas a la presa, así como en viviendas que no presentaban condiciones de habitabilidad.