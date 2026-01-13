Demoledor informe contra los programas de Cintora y Ruiz: "Incumplen las normas de RTVE"

El Consejo de Informativos de Televisión Española ha hecho públicas las conclusiones de una investigación de oficio sobre los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas – producidos por La Cometa, Big Bang Media y La Osa Producciones y presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente–. El informe, elaborado durante varios meses, sostiene que ambos espacios de actualidad incumplen de forma habitual y reiterada las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE y cuestiona el modelo de producción aplicado.

La investigación se inició el pasado mes de mayo después de que el Consejo de Informativos de TVE recibiera más de 100 quejas relacionadas con el sesgo y la falta de pluralidad de los contenidos emitidos en Mañaneros 360 y Malas Lenguas. Además de estas reclamaciones, el órgano decidió actuar también de oficio para analizar el cumplimiento de las normas internas que rigen la información en la corporación pública.

El objetivo, según explica el propio Consejo, fue "estudiar y analizar dos programas de contenido informativo de actualidad" emitidos en TVE. Tras verificar indicios de incumplimiento, el organismo activó el procedimiento de investigación previsto en la normativa que regula su actuación. El resultado ha sido un informe de 16 páginas en total que califica de reiteradas las vulneraciones detectadas.

Contenidos sin criterios periodísticos

El informe del Consejo de Informativos –al que ha tenido acceso el diario ABC– apunta directamente a las informaciones emitidas en ambos formatos y sostiene que no se rigen por criterios periodísticos, llegando incluso a entrar "en contradicción con las elaboradas en los Servicios Informativos de RTVE". A ello suma la falta de transparencia en la responsabilidad editorial, que califica de "opaca".

Según el informe, "no se sabe, o al menos no se nos dice, quiénes son los responsables reales". Una situación que el Consejo considera especialmente grave tras sus indagaciones, ya que "las decisiones fundamentales las toma gente ajena a RTVE". El documento añade que, al parecer, "algunos de estos responsables habrían sido condenados por la justicia por mala praxis en otras cadenas y han sido inhabilitados para ejercer este tipo de cometidos".

Metodología y normas aplicadas

El trabajo del Consejo se ha basado en el análisis de quejas trasladadas por profesionales de la información de TVE y en otros posibles casos de manipulación, errores o malas prácticas investigados de oficio. Cada consejero examinó capítulos consecutivos de los programas dentro de un intervalo elegido al azar para comprobar posibles incumplimientos.

En ese análisis se aplicaron la Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, el Mandato Marco de RTVE, el Estatuto de la Información de la Corporación RTVE y el Manual de Estilo de RTVE.

Una vez finalizados los informes preliminares, el Consejo intentó identificar a los responsables editoriales para solicitar explicaciones, sin éxito. "Hemos podido constatar que son los responsables de las productoras quienes elaboran escaletas y establecen contenidos, dejando poco margen de actuación a los profesionales de TVE", recoge el texto, que también señala que la dirección de RTVE "no ha facilitado que este CDI haga las indagaciones pertinentes".

El Consejo de Informativos recuerda que la legislación vigente establece límites claros a la externalización de los contenidos informativos. En este sentido, insiste en que la Corporación RTVE no puede ceder a terceros la producción y edición de programas informativos, salvo en los supuestos expresamente contemplados en el mandato marco.

El caso del bulo de la bomba lapa

Entre los ejemplos de malas prácticas, el informe detalla cómo ambos programas difundieron el bulo de una supuesta bomba lapa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de mayo de 2025. Según el Consejo, la información se basó en mensajes de WhatsApp de los que "es imposible deducir la noticia emitida".

El documento recuerda que los Servicios Informativos de TVE confirmaron que la información no era cierta, motivo por el cual no se emitió en los Telediarios, y que Verifica RTVE tuvo que desmentir posteriormente el bulo difundido en La Hora de La 1, Mañaneros 360 y Malas Lenguas. "La emisión de noticias falsas es incompatible con programas que se anuncian como aquellos que quieren acabar con los bulos", afirma el informe.

Presentadores, tertulianos y sesgo

El Consejo atribuye parte de la responsabilidad a los presentadores, de los que dice que "adolecen de sesgo" tanto en el contenido de sus opiniones como en la forma de exponerlas. Señala desequilibrios en el reparto de tiempos, interrupciones y falta de neutralidad e imparcialidad.

También advierte del uso de lenguaje agresivo por parte de tertulianos y colaboradores y recuerda que, aunque se trate de opiniones personales, "es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

Reacciones tras el estreno de Directo a la gente

Las conclusiones del informe han coincidido en el tiempo con las reacciones generadas por Directo a la gente, un programa especial emitido por RTVE y producido por La Osa Producciones, presentado por Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora. Tras su emisión, el Consejo de Informativos difundió un comunicado en el que advertía de que este tipo de formatos podrían quebrantar la ley al también tratarse de contenidos informativos elaborados por empresas externas.

En ese comunicado, el órgano señalaba que "los programas de producción externa, que ya demuestran día a día no cumplir con los criterios de rigor periodístico necesarios en la televisión pública, serán los encargados de profundizar en el delicado contexto internacional con el que ha empezado 2026", en referencia al enfoque del espacio sobre la situación entre Venezuela y Estados Unidos.

Llevan 13 viernes de negro pic.twitter.com/Tvsx3hlBZd — María Escario (@maria_escario) January 10, 2026

El mensaje de María Escario

A este debate se ha sumado María Escario, exdirectora de Comunicación de RTVE, que se ha pronunciado en la red social X tras la emisión de Directo a la gente. En su mensaje, Escario ha calificado el programa como "el último engendro informativo elaborado por productoras privadas en contra de la ley de RTVE" y ha destacado que tan solo ha obtenido un 6,9% de cuota de pantalla.

.#DirectoalaGente el último "engendro informativo" elaborado por productoras privadas en contra de la ley de @rtve obtiene un pobre 6’9 de share. — María Escario (@maria_escario) January 10, 2026

En publicaciones posteriores, la periodista ha recordado el contenido del artículo 5 de la Ley de RTVE, que establece que la corporación no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos, y ha señalado que celebra las buenas audiencias de RTVE cuando se producen dentro del marco legal y normativo.