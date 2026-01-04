Polémica cobertura de RTVE del arresto de Maduro: "Hay un momento en que reciben instrucciones"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha analizado en La Trinchera, de esRadio, el tratamiento que hizo RTVE de la operación estadounidense en Venezuela que desembocó en la captura de Nicolás Maduro para ser juzgado por narcoterrorismo entre otros cargos en Nueva York.

Según Tellado, el especial en la televisión pública sobre Venezuela, con unas constantes críticas al gobierno Trump que contrastaban con su postura frente al régimen chavista objeto del ataque, estuvo "a la altura de lo que hace" la cadena "cuando tiene directrices políticas del Gobierno.

"Hay un momento en que la presentadora tiene un micrófono abierto" y pide "advertir a la corresponsal de que no hable de Zapatero", revela Tellado. En su opinión, eso que ocurre en RTVE "es lamentable": "Tenía, hasta la llegada de Sánchez, una credibilidad y unos profesionales de reconocido prestigio pero está siendo manoseada de forma lamentable".

Para Tellado, se notó un cambio entre las primeras horas de la cobertura y las siguientes: "Hay un momento en que reciben instrucciones, el programa varía y hay un ejercicio de manipulación hasta el fin de la retransmisión".