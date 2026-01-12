Marc Giró abandona RTVE y se incorpora a Atresmedia para presentar un nuevo programa de humor y entrevistas que se emitirá en La Sexta a lo largo de 2026. El presentador catalán pone así fin a su etapa en la televisión pública después de que Late Xou con Marc Giró se asentara en la parrilla de La 1 tras su paso previo por La 2.

El formato inició su recorrido en el segundo canal de RTVE y fue ganando visibilidad hasta que la dirección de la Corporación decidió trasladarlo al prime time del primer canal. Según datos facilitados por RTVE, el programa se ha movido en torno al 12% de cuota de pantalla en la noche de los martes, con varios liderazgos puntuales. Antes de su llegada a La 1, Late Xou ya figuraba entre los contenidos originales con mayor seguimiento en RTVE Play durante 2024, circunstancia que llevó a reforzar la apuesta por el espacio.

Negociaciones prolongadas en RTVE

Pese a su estabilidad en la parrilla, la continuidad del programa y de su presentador estuvo rodeada de incertidumbre durante meses. Las conversaciones para renovar el formato se alargaron más de lo previsto y la temporada concluyó en Semana Santa de 2025 sin una confirmación oficial. El propio Marc Giró reconoció públicamente que el acuerdo no estaba cerrado. "La pelota no está en mi tejado", declaró, asegurando que "todos" estaban remando en la misma dirección.

En ese mismo contexto, el presentador dejó claro que no se sentía vinculado a ninguna cadena en concreto. "Si ahora llega Mediaset y me pone 400 millones encima de la mesa, pues me voy de la pública a la privada", afirmó, una declaración que con el paso del tiempo ha adquirido un significado especial a la vista de su salida de RTVE.

Otros proyectos descartados

Mientras la Corporación trataba de definir su futuro, el nombre de Giró empezó a sonar con fuerza en distintos planes internos. Fue una de las primeras opciones que se barajaron para presentar las Campanadas de TVE. Paralelamente, habría rechazado ponerse al frente de otros formatos propuestos por la cadena pública, como La Familia de la Tele, tal y como ha publicado ABC.

A finales del pasado año, además, el comunicador grabó dos programas para RTVE cuya emisión estaba prevista para este mes. No obstante, antes de que dichos espacios vieran la luz, Giró comunicó oficialmente a la Corporación su fichaje por Atresmedia, donde ya tiene perfilado su nuevo proyecto.

Regreso a un grupo conocido

La llegada de Marc Giró a Atresmedia supone también un regreso a un entorno profesional en el que ya había trabajado anteriormente. Antes de su etapa en RTVE, colaboró en programas del grupo como Zapeando, Espejo Público o las precampanadas de Feliz Año Neox. Su nuevo espacio en La Sexta estará producido por Minuto de Barras, su propia productora, en colaboración con Atresmedia, y mantendrá un formato de entrevistas con un marcado tono humorístico.

Nacido en Barcelona en 1974, Giró es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y ha desarrollado su carrera entre la prensa escrita, la radio y la televisión. Colabora habitualmente en RAC1 y ha escrito en publicaciones como Marie Claire o el Diari Ara. En televisión ha participado en distintos formatos centrados en la actualidad y el entretenimiento, tanto en cadenas autonómicas como nacionales.