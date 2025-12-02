RTVE intenta ocultar su relación con Óscar Cornejo y Adrián Madrid mientras estos presumen de datos de audiencia

La Osa Producciones es la empresa audiovisual que coproduce programas de TVE como Malas Lenguas o Directo al grano, y está dirigida por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, antiguos dueños de La Fábrica de la Tele condenados a dos años de cárcel por difundir una sentencia judicial de cuando Rocío Flores era menor de edad. Los productores tienen 10 días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en caso de que el recurso no sea aceptado, la condena a "inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio" les impediría continuar con su labor en televisión.

Tras la sentencia, La Osa emitió un comunicado confirmando que será recurrida. "Pese a la sorpresa, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia. La resolución no es firme y será recurrida. Ambos mantienen, como defendieron durante el juicio, que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos", aseguran. "El Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid archivó inicialmente la causa y otros procedimientos similares contra distintos medios también fueron archivados", por lo que según confirman "confían plenamente en que la Justicia acabará dándoles la razón".

La reacción de la cadena pública no ha sido otra que desmarcarse de las productoras y rechazar que trabajen juntos. Desde RTVE no se ha emitido ningún comunicado y ni siquiera su presidente, José Pablo López, tan activo en las redes sociales, se ha pronunciado al respecto. El portal El Economista asegura que "La Osa ya no coproduce Malas lenguas", el programa presentado por Jesús Cintora, sino que es Big Bang Media (The Mediapro Studio) la empresa que se encarga, citando a una fuente del ente público. Como prueba, se remiten al contrato actual del programa, en el que supuestamente ya no aparece La Osa como coproductora.

Sin embargo, tanto la página web de La Osa Producciones como sus redes sociales mantienen el programa de Cintora y el de Gonzalo Miró como suyos. De hecho, siguen presumiendo de sus datos de audiencia diarios, incluyéndose en el éxito del pasado mes de noviembre, el mejor en 14 años. Dicha fuente reconoce que Televisión Española paga a Big Bang Media, productora original, y son estos los encargados de pagar a La Osa, pero recuerda que los contenidos sí que parten de la productora de Cornejo y Madrid.

"Autores criminalmente responsables"

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, antiguos responsables de la productora La Fábrica de la Tele, a dos años de prisión y una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, además de dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. El tribunal considera que son "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación de secretos por difundir una sentencia de cuando la joven era menor en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La hija de Antonio David Flores y Rociíto demandó en 2022 a los responsables del documental, ahora dueños de La Osa Producciones, y a otros dos medios de comunicación por hacer pública una sentencia de 2013 que la condenaba por agresión a su progenitora cuando tenía 16 años. La antigua colaboradora de programas de televisión les acusó de mostrar documentación relativa a menores de forma "sesgada y manipulada" con la única intención de "generar odio" en la audiencia y acabar con su reputación.

La Audiencia Provincial considera que, en efecto, los documentos que se mostraban en la docuserie de Telecinco "contenían datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores Carrasco, que sucedieron cuando la misma era menor de edad, nacida el día 13 de octubre de 1996, datos que fueron difundidos sin su consentimiento ni autorización".

Al "daño moral" que sufrió Rocío se suma la estigmatización "por un suceso aislado cuando era menor de edad, cuando su personalidad no estaba desarrollada, en plena adolescencia, vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen, y obstaculizando su derecho a la reinserción social. Es incuestionable que esa angustia, ese sufrimiento debe ser resarcido".