TVE y Javier Ruiz se inventan un bulo sobre el robo de votos en Extremadura y la Guardia Civil lo desmiente

El presentador del programa de TVE Mañaneros 360, Javier Ruiz, ha lanzado un bulo acusando al Partido Popular de poner en duda el sistema de voto por correo en Extremadura después de que el PP denunciara el robo de una caja fuerte en una oficina de Correos con votos por correo y que varios ciudadanos no habían recibido la papeleta del PP en el sobre electoral.

Un sistema que se ha puesto en duda después de que se supiera que al frente del mismo en las elecciones generales estuvo la fontanera del PSOE Leire Díez. Volviendo al caso extremeño, el vocero gubernamental ha dicho que los populares estaban siguiendo "la misma estrategia" que en las elecciones generales cuando se cuestionó el voto por correo. Javier Ruiz ha tratado de restar importancia a lo sucedido atacando al PP: "Hoy se habla de robo de votos y de dudas en torno al sistema de voto por correo, robo de la democracia se acaba de decir".

🔵A Interior no le consta el robo Interior responde que no le consta que haya habido robo en el voto por correo en Extremadura, pese a la denuncia del PP#Mañaneros18D https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/S0KE8M4JFk — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 18, 2025

En la misma conexión se ha dicho que desde Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de ese robo de votos por correo, aunque el robo sí que se ha producido como ha confirmado la Guardia Civil, que apuntan, eso sí, a la delincuencia común y dando por hecho que los electores podrán volver a votar.