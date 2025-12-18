La Guardia Civil halla los votos robados y la Junta Electoral permite a los afectados volver a votar

Agentes de la Guardia Civil han encontrado la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos, sustraída con 124 votos y 14.000 euros en su interior. La caja fuerte ha sido encontrada en las inmediaciones del municipio y "completamente calcinada". El dinero en efectivo se había sustraído en su totalidad mientras que los votos emitidos por correo "se encontraban esparcidos en sus alrededores".

Los afectados, un total de 124 ciudadanos, podrán volver a votar, como había reclamado el PP que ha venido denunciando en las últimas horas irregularidades en el proceso de voto por correo, con ausencia de papeletas del PP y robos en esta y otras oficinas de Correos. Según ha decidido la Junta Electoral Provincial de Badajoz, todos ellos podrán emitir nuevamente su voto por correo.

En una resolución, la Junta Electoral ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz "para procurar su entrega a los interesados y puedan emitir nuevamente su voto por correo".

En consecuencia, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, "de manera inmediata", de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros, según ha informado en una nota.