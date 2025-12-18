El PP de Extremadura denuncia ahora el robo de una caja fuerte con votos por correo

El Partido Popular de Extremadura denunció durante el miércoles irregularidades en el voto por correo tras detectar que varios ciudadanos no habían recibido la papeleta del PP en el sobre electoral. El secretario general del partido en la región, Abel Bautista, explicó que en los últimos dos días se habían registrado al menos cuatro casos, lo que había generado preocupación.

En las horas posteriores, se han ido conociendo otros hechos que alimentan aún más la polémica, robos en oficinas de correo durante la noche del 17 al 18 de diciembre. Según informa Cope, lo más destacado ha ocurrido en Fuente de Cantos, donde los asaltantes han procedido a llevarse la caja fuerte en la que se encontraban depositados los votos por correo. Además de las papeletas de los habitantes de este municipio, se incluían las de Bienvenida y Calzadilla de los Barros.

Este suceso ha estado acompañado de otros intentos de robo en más sucursales de Correos, aunque frustrados. En el caso de Torremejía, los ladrones forzaron la caja fuerte, pero no sustrajeron nada al comprobar que no contenía votos. Estos se trasladan diariamente a la capital extremeña, Mérida. En Santa Amalia tampoco pudieron robar votos por correo. Según el Partido Popular, este suceso "pone de manifiesto que es una estrategia absolutamente organizada, no es una cuestión puntual".

Desde el Partido Popular se ha pedido a los afectados que contacten con su sede para recibir la papeleta y garantizar así su derecho al voto. Además, el PP presentará una denuncia ante la Junta Electoral Central, ya que desconfía de la custodia del voto por correo y de la verdadera amplitud del problema. Bautista ha reclamado transparencia, juego limpio y garantías para que todos los extremeños puedan votar libremente el 21 de diciembre.