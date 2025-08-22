La cadena de Radio Televisión Pública Española (RTVE) prosigue en su camino izquierdista en el que busca darle protagonismo a aquellos presentadores y tertulianos afines a los partidos que se encuentran en el Gobierno. Por ello, ha nombrado al tertuliano progresista Gonzalo Miró como copresentador de su nuevo programa, Directo Al Grano; sobre el que se había anunciado que contaría con Marta Flich como presentadora principal.

Ambos ofrecerán, según ha explicado la cadena dirigida por José Pablo López en un comunicado, la actualidad política con carácter "sosegado". De hecho, el propio Miró ha asegurado que el programa de televisión buscará "analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos". Algo que ha explicado el tertuliano de la cadena antes de aseverar que afronta "con mucha ilusión" el proyecto dirigido por Flich, sobre la que ha afirmado que es una "gran profesional" que admira "por su estilo desenfadado y cercano".

Este nuevo magacín será estrenado en las próximas semana, si bien todavía no se ha concretado días ni horarios en los que se emitirá, y estará coproducido por La OSA Producciones Audiovisuales; una compañía que acaba de cerrar una historia negra de la radiotelevisión pública tras tener que cancelar el millonario programa La Familia de La Tele poco después de que se cumpliera un mes desde su estreno. Este estaba contaba con María Patiño y Belén Esteban y buscaba ser el nuevo Sálvame Deluxe, aunque llegó a ser superado incluso por La 2 en audiencias.

Por su parte, la otra productora que se hará cargo de Directo Al Grano será Big Bang Media, que ya hace el programa de La 2 Malas Lenguas dirigido por el presentador Jesús Cintora. Este programa sigue en emisión pero su estilo es controvertido al haber sido discutido por su falta de profesionalidad periodística por los Consejos de Informativos de RTVE. Este programa cuesta anualmente más de 6 millones de euros al contribuyente.

"Visión informada y análisis reposado"

En otro orden de cosas, RTVE destaca la experiencia tanto de Marta Flich como de Gonzalo Miró, sobre el que aseguran que "aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado"; una nueva faceta hasta ahora desconocida para el "Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York". Sobre Flich, la cadena recuerda que es periodista y economista y asegura que es "reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía".

Mientras que miró ha estado presente como tertuliano en programas como La Noche en 24 horas, Espejo Público o Liarla Pardo; Flich ha sido una de las habituales del programa Todo Es Mentira de Cuatro, presentado por Risto Medie; además de hacer apariciones espontáneas en Late Motiv, el programa que antes dirigía Andreu Buenafuente, cuya productora también se encuentra muy ligada a la actual RTVE. "Directo al grano apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible", prometen desde RTVE.