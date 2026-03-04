Jesulín de Ubrique encabeza el casting de la nueva edición de 'Tu Cara me Suena'

Con El Desafío afrontando su recta final con María José Campanario como una de sus grandes protagonistas, la próxima edición de otro de los programas más exitosos de Atresmedia, Tu Cara me Suena, calienta motores. Este martes han salido a la luz los nombres de los famosos que formarán parte de la nueva entrega del talent musical presentado por Manel Fuentes.

Entre los concursantes que pondrán a prueba su talento para imitar las voces y la manera de bailar de los artistas más importantes del mundo de la música, destaca uno tan inesperado como sorprendente: Jesulín de Ubrique. Tras su paso por Masterchef Celebrity y El Desafío, el extorero vuelve a televisión con un nuevo proyecto con el que mostrará una de sus facetas más desconocidas, a pesar de que en el pasado hizo sus pinitos como cantante con el icónico tema "Toda, toda, toda", con el que incluso se presentó al Festival de Benidorm en 1996.

💥 ¡Tenemos el CASTING CONFIRMADO para la temporada 13 de @TuCaraMSuena! El programa de @antena3com, que ARRASA temporada tras temporada, ya calienta motores para su próxima edición 🔥 ➡️ https://t.co/QJD4ruPwAr pic.twitter.com/IZl9bBh5v9 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 3, 2026

Junto a él, participará un elenco muy variopinto. Entre ellos se encuentran la actriz Cristina Castaño, que vuelve al trabajo tras su reciente maternidad; Sole Giménez, exvocalista de Presuntos Implicados; la cómica Leonor Lavado, popular por sus imitaciones de Tamara Falcó; y el artista J Kbello. También figuran Aníbal Gómez, mitad del dúo Ojete Calor junto a Carlos Areces, la cantante de pop Paula Koops, María Parrado y el joven tenor argentino Martín Savi.

Se trata de perfiles especializados en el mundo de la música que se lo pondrán muy difícil al diestro, quien previsiblemente recurrirá a su humor e ingenio para tratar de conquistar al jurado. En esta nueva edición, la decimocuarta de Tu Cara me Suena, el tribunal volverá a estar formado por Chenoa, Lolita Flores, Ángel Llácer y Florentino Fernández.