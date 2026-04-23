Cristina Pardo deja La Sexta tras 20 años

Cristina Pardo pone punto final a una de las etapas más relevantes de su carrera profesional. La periodista, uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España, ha decidido abandonar La Sexta tras más de 20 años formando parte de la cadena del grupo Atresmedia, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria en el ámbito informativo.

Su salida marca el fin de un recorrido que comenzó en los servicios informativos y que, con el paso del tiempo, la llevó a ocupar posiciones de gran visibilidad en la parrilla televisiva. A lo largo de estos años, Pardo ha participado en coberturas políticas y sociales, creándose una imagen de comunicadora con estilo directo, incisivo y cercano al espectador.

Uno de los momentos clave de su carrera llegó con su incorporación a programas de análisis político y actualidad. Su participación en Al Rojo Vivo, presentado por Antonio García Ferreras, le permitió afianzarse como una de las voces más influyentes de los medios de izquierda. Posteriormente, asumió la conducción de Más Vale Tarde junto a Iñaki López, así como su propio programa, Liarla Pardo.

El anuncio de su marcha, adelantado por la revista ¡Hola!, supone el cierre de una etapa profundamente ligada a la identidad informativa de la cadena. Su contribución ha sido significativa en la evolución de los formatos de actualidad en televisión, especialmente en aquellos centrados en el análisis político.

En cuanto a su futuro profesional, Cristina Pardo no se desvinculará del medio ni del grupo Atresmedia. La periodista continuará su carrera en Antena 3, donde seguirá como colaboradora en El Hormiguero, uno de los programas de entretenimiento con mayor audiencia del panorama televisivo español. Este nuevo rol supone un giro en su trayectoria, orientándola hacia formatos más ligados al entretenimiento, sin abandonar completamente su faceta comunicativa.