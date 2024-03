Tamara Falcó pone nerviosa a Cristina Pardo con su defensa de Ayuso: "¡Entiéndelo Tamara!"

La tertulia de El Hormiguero con Tamara Falcó adoptó el jueves un sabor político y cierta polémica. La marquesa de Griñón comentó sin timidez a preguntas sobre Isabel Díaz Ayuso, envuelta esta semana en un escándalo económico a colación de los intentos del Partido Socialista de ocultar todas las derivadas del "caso Koldo" y la aprobación de la ley de amnistía.

El novio de Ayuso, Alberto González, ha sido acusado de defraudar a Hacienda en una investigación que ha provocado perplejidad entre los abogados y en la que se adivina una pronta respuesta por revelación de secretos por parte de la Fiscalía. Algo que, al margen del resultado del cruce de acusaciones, para Tamara supone también un modus operandi injusto para Ayuso: "A veces estás en una relación y no sabes lo que hace el otro".

"No se han aprobado las cuentas, vuelve Puigdemont… todo un desastre y estamos dando tiempo al novio de Ayuso… es que no lo entiendo", dijo Tamara al respecto de la situación política. "Son las noticias del día", señaló Cristina Pardo, que clamó "¡entiéndelo Tamara!", mientras desde el principio se mostró ansiosa por señalar a Ayuso: "Creo que los ciudadanos legítimamente pueden pensar que Díaz Ayuso avala estas conductas", consideró.

Tamara considera por tanto que la presidenta de la Comunidad de Madrid no es culpable de los delitos de los que se acusa a González. "Sería distinto si fuera su marido. Con un novio es más complicado preguntarle… El punto de intimidad no es el mismo cuando eres novio que cuando estás casado", ha dicho.

Ante la defensa de Tamara Falcó, Cristina Pardo insistió en la culpabilidad de Ayuso. "No sabemos lo que hay debajo, empezó concerniendo al novio de Ayuso, de momento ayer no dijo la verdad insisto", dijo, recientemente nerviosa. "Exacto, no sabemos", dijo la marquesa, que no se bajaba de su argumento.

Juan del Val tuvo que interrumpir la discusión que se empezaba a generar, asegurando que de todas formas a él no le sacan "facturas falsas" y que todo es cuestión de colores, considerando que "lo que no se puede estar haciendo es permanentemente como a mí Ayuso me cae mejor que Sánchez, no estoy diciendo que esto lo hagas tú, todo lo que haga Ayuso" mal o bien, apuntó.