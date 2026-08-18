Rafa Jódar vence a Tabilo y se cita con la historia en Cincinnati

Sin techo. Rafa Jódar superó al chileno Alejandro Tabilo en una hora y quince minutos de encuentro en el Masters 1000 de Cincinnati para conseguir el billete a octavos. Lo hizo con un resultado de 6-2 y 6-1, teniendo en el recuerdo el último partido ante Tabilo en el que también se llevó el triunfo.

Aunque esa vez, hace tres semanas en Washington, fue más duro y tuvo que remontar para llevarse el duelo. En esta ocasión el madrileño se tomó la revancha del primer encuentro que disputaron entre ambos en marzo en Indian Wells cuando el chileno arrolló a Jódar 6-1 y 6-2.

El español logró su primer break en el primer juego del partido y, tras esa rotura inicial, el número once del mundo volvió a romper en el quinto juego para poner el 4-1 en el marcador al saque. El set terminó 6-2 para el español.

Durante el segundo set, Jódar enlazó breaks en el tercer, quinto y séptimo juego, para culminar llevándose el partido al resto. En números generales, el madrileño ganó el 74% de los puntos con su saque y el 53% al resto.

Además, terminó con 26 golpes ganadores por 17 errores no forzados. Unas cifras muy diferentes a las de su rival que acabó con solo 9 ganadores por 27 errores no forzados.

"A Masterclass" 💎 Rafael Jodar hits high gear and flies past Tabilo 6-2 6-1. #CincyTennis pic.twitter.com/Ay09e4L6jA — Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2026

Tras el encuentro, Jódar reconoció que el duelo ante Denis Shapovalov en la segunda ronda del torneo le había dado "mucha confianza", ya que le llevó al límite y le obligó a trabajar duro. Asimismo, reconoció que a pesar del marcador ante Tabilo, "no significa que el partido haya sido más fácil".

El madrileño se enfrentará el miércoles por primera vez a Flavio Cobolli, actual número 10 del mundo, por un puesto en cuartos del torneo disputado en Ohio.

Citas con la historia

Durante la temporada, Rafa Jódar acumula 49 partidos ganados y se sitúa a tan solo 709 puntos de Cobolli, quien cierra el top-10 del ranking ATP. El tenista podría convertirse en el que más rápido da el salto del top 100 a las diez primeras posiciones del circuito masculino. El récord lo tiene Boris Becker, quien lo hizo en 210 días en 1985.

En el caso de Jódar, entró en la élite la semana del 30 de marzo y han pasado 140 días desde aquel momento. Si consigue llevarse el trofeo de Cincinnati habrá hecho historia, de no ser así, tendrá otra nueva oportunidad en el US Open que se celebra entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.

Por otro lado, está cada vez más cerca de conseguir otra gesta clasificándose para las ATP Finals de Turín, torneo que reúne a los ocho mejores de la temporada y se disputa entre el 15 y el 22 de noviembre. Actualmente se encuentra en séptima posición con 2.599 puntos —con los que terminaría en Cincinnati si cae en octavos— y a tan solo 31 de Medvedev, que es sexto en la clasificación.