Los planes de retirada de Djokovic: ¿dos años más en la élite?

Un futuro incierto para Djokovic. El serbio volvió a saltar a la pista en el Masters 1000 de Cincinnati tras hacerlo por última vez en la semifinal de Wimbledon perdida ante Jannik Sinner. En esta ocasión, Nole no pudo pasar del primer partido ante el argentino Tirante (2-6, 6-4, 6-4) debido a un problema de salud que arrastra desde hace varios años, según ha desvelado el propio tenista.

Esta situación pone encima de la mesa su posible retirada en un determinado periodo de tiempo, condicionada a la evolución de su físico para saber de verdad cuánto tiempo más podrá mantener su carrera al máximo nivel o si se verá obligado a decir adiós antes de lo deseado.

En el encuentro ante Tirante, Djokovic comenzó dominando con un gran nivel, pero a medida que pasaban los minutos, su rendimiento fue bajando. El intenso calor y la elevada humedad hicieron mella en el balcánico, que en el ecuador del segundo set, se desplomó de rodillas antes de solicitar asistencia médica.

Al final del partido reconoció las dificultades por las que estaba pasando: "Es simplemente un problema de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos dos años. Me causa muchos problemas, sobre todo cuando hay humedad y hace calor. Ya me lo esperaba, pero hay todo un conjunto de factores, como los nervios y todo lo que ello conlleva, que lo empeoran, y eso es lo que ha pasado".

Próximo reto de Nole y aires de despedida

Sus declaraciones ponen cada vez más cerca la retirada del último integrante del Big Three que sigue compitiendo y que pone una posible fecha a su adiós: "Espero llegar a Los Ángeles 2028 y terminar mi carrera de esa manera", señaló en una entrevista en Sport.

A sus 39 años, Djokovic persigue su Grand Slam número 25 y mantiene su participación en el Abierto de Estados Unidos de finales de agosto en Nueva York para este año. Actualmente se encuentra quinto en el ranking ATP, siendo mayo de 2024 el último registro en el que lideró esta clasificación.

En el caso de Rafa Nadal, el español se retiró en noviembre de 2024 a los 38 años. Las principales razones que motivaron esta decisión fueron las lesiones en el psoas y la cadera, que no le permitían competir al máximo nivel. Además, el balear padecía desde 2005 una enfermedad crónica, el síndrome de Müller-Weiss —enfermedad degenerativa y poco frecuente en el pie.

Un día antes de su retirada, Nadal ocupaba el puesto 154 en el ranking ATP, habiendo perdido la condición de número uno del mundo en enero de 2020, cuando pasó a manos de Djokovic.

Federer, por su parte, puso el punto y final a su trayectoria en el mundo del tenis en septiembre de 2022. A sus 41 años, las lesiones, especialmente en su rodilla, también jugaron un papel muy importante en la decisión del tenista suizo. El último registro en el ranking ATP fue la posición 97, sin estar en la cima del tenis desde 2018.

De cumplir con su idea de retirarse tras los JJOO de Los Ángeles, Djokovic pondría fin a su carrera con 41 años, la misma edad con la que Federer colgó la raqueta. Un último desafío para el serbio, que todavía tiene por delante dos temporadas para intentar ampliar aún más su legado.