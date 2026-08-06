Rafa Jódar acaricia una gesta histórica que ni el 'Big Three' logró

Una trayectoria brillante. En los ocho meses que lleva como profesional, Rafa Jódar está creciendo de manera estratosférica habiendo logrado su primer título ATP en Marrakech, llegando a semifinales en Barcelona, a cuartos de final en Madrid, Roma y Roland Garros e incluso a la final en el ATP 500 de Washington. Todo ello tras debutar en su primer Grand Slam en Australia.

El madrileño se encuentra disputando el Masters 1000 de Montreal, donde ha debutado con victoria, y tiene ante él alcanzar una gesta que no aparece en los registros ni en los tenistas que forman el Big Three. Y es que Jódar puede clasificarse a las Nitto ATP Finals en su primer año como profesional.

Dicho torneo se celebra entre el 15 y el 22 de noviembre en el Inalpi Arena de Turín y en él se darán cita los ocho mejores tenistas del año. A día de hoy, se encuentra en el puesto 11 de la clasificación con 2.009 puntos, a 191 del canadiense Félix Auger-Aliassime, quien tiene 2.200 y marca el límite en la octava posición.

Entre ambos se encuentran los estadounidenses Taylor Fritz con 2.180 puntos y Ben Shelton con 2.130, y Álex de Miñaur con 2.310 puntos. Por encima de Auger-Aliassime se encuentra Djokovic con 2.530 puntos y en la barrera del top 5 está Medvedev con 2.530 puntos.

Los torneos que quedan por delante serán muy importantes para determinar esta clasificación final ya que están en juego 4.000 puntos. Si Rafa Jódar consigue avanzar con paso firme en el Masters 1000 de Canadá y se alza con el título, subiría hasta los 2.999 puntos en la Race to Turin ascendiendo tres posiciones —Djokovic no juega en Montreal, Auger-Aliassime es baja por lesión y Fritz perdió el primer encuentro.

De conseguir clasificarse, se convertirá en el primer tenista que consigue hacerlo en su primer año como profesional. Respecto al Big Three, Rafa Nadal y Djokovic tardaron tres años desde su debut en disputar la primera Copa de Maestros mientras que Federer necesitó un año más para acceder. En el caso de Alcaraz y Sinner, ambos tardaron dos años.