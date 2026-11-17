La irrupción de la inteligencia artificial en la campaña política ha dado un paso más con la viralización de un tema musical creado mediante herramientas de IA que pide el voto para el PSOE y para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las próximas elecciones fijadas para el 29 de noviembre. Este nuevo fenómeno de TikTok ha sido compartido y comentado en la red social X por el exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, asegurando que forma parte de la "primera campaña híbrida" de la historia de nuestro país.

La polémica sobre esta pieza musical no ha tardado en viralizarse, tanto que ya ha sido abordada en espacios de actualidad televisiva como el programa En Boca de Todos de Cuatro, presentado por Nacho Abad. En ella, se escucha a la popular Esther Muñoz diciendo en un mitin que "nadie votará a Sánchez" en las próximas elecciones para dar paso después a una canción generada por inteligencia artificial que emplea letras explícitas de apoyo al presidente del Ejecutivo con proclamas como "¡Yo sí! ¡Yo sí te voy a votar!", mientras resuenan soflamas socialistas.

Lo más curioso del asunto es que el propio PSOE pidió a sus competidores en las urnas que no se hiciese uso de la inteligencia artificial durante la campaña.

#POLÉMICA | Se viraliza una canción hecha con Inteligencia Artificial que pide el voto al PSOE: "¡Yo sí te voy a votar!" 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/OiGsSTHtqS pic.twitter.com/1ryXsek6Hu — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) November 16, 2026

Al respecto de este nuevo trend de TikTok, Iván Redondo ha compartido uno de ellos, concretamente el protagonizado por un Jorge Javier Vázquez contoneándose sin camiseta: "Ejemplo: Estamos ante la primera campaña híbrida de la historia #29N. Y aquí la batalla cognitiva lo es todo. Es un crack @jjaviervazquez ♥️".

Ejemplo: Estamos ante la primera campaña híbrida de la historia #29N. Y aquí la batalla cognitiva lo es todo. Es un crack @jjaviervazquez ♥️ EL MANUAL pic.twitter.com/98KDRXcbS1 — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 17, 2026

La relación pública de Jorge Javier Vázquez con sanchismo se remonta a más de una década atrás. El origen de esta sintonía tuvo lugar en septiembre de 2014, cuando Pedro Sánchez intervino telefónicamente en directo en el programa Sálvame para comprometerse a impulsar una ley contra el maltrato animal tras una queja del presentador.

Desde entonces, Vázquez ha manifestado de forma recurrente su respaldo al presidente del Gobierno, defendiendo la gestión gubernamental desde sus espacios televisivos, ejerciendo como maestro de ceremonias en la presentación del libro de Sánchez, Tierra firme, en diciembre de 2023, y autodefiniéndose públicamente como muy afín al proyecto socialista.