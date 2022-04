Receta: cheesecake de naranja amarga

La tarta de queso es un postre que puede hacerse simplemente con queso, con una base de galleta, con una base de galleta y mermelada de fresa, frambuesa o melocotón por encima, incluso poniendo trozos de fruta... tienen infinidad de versiones. En nuestro caso la vamos a hacer con mermelada de naranja amarga, un toque diferente al postre tradicional.

La tarta de queso o cheesecake no es originaria de Estados Unidos como quizá muchos imaginaron. Se trata de una receta ancestral que a lo largo de la historia ha vivido innumerables modificaciones.

El primer antecedente confirmado de la tarta de queso llega de la Antigua Grecia. Más concretamente desde la Isla de Samos, hace 4.000 años, frente a la costa de la actual Turquía. Este pastel era considerado un alimento muy energético y, de hecho, se ha constatado que en el año 776 a.C. se utilizaba para alimentar a los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, desde Libertad Digital no nos quedamos tampoco atrás y queremos dejarte nuestra versión particular, sin azúcar y que puedes comer en cualquier época del año como postre, como merienda... en el momento que más te apetezca. Además, al llevar fruta también vas sumando esa ración que toca cada día. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle de la receta de la cheesecake de naranja amarga.

Ingredientes:

una naranja

100gr de queso untable light

un huevo de gallina

una cucharadita de eritritol

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es mezclar el queso crema con el huevo y la cucharadita de eritritol hasta conseguir una mezcla homogénea. El eritritol es un endulzante que puede ser sustituido por cualquier otro.

Ahora metemos 3 minutos al microondas. Luego simplemente echamos por encima mermelada de naranja amarga y a disfrutar.