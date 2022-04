Receta: macarrones con salsa de espinacas y pollo

La pasta, uno de los alimentos más versátiles que existe, se puede mezclar con carne, pescado, tofu, verduras... da igual lo que le pongas que siempre quedará rica. Pero, como siempre, hay gente a la que no le gustan determinados alimentos, por ejemplo, el pescado o las verduras, por ello una buena manera de comer de todo es mezclarlo con aquellos que sí.

Macarrones con pollo y espinacas, un plato que si lo probáis os gustará. Siempre preparamos la pasta con tomate, carne y poco más. Hoy os traigo este plato de macarrones con espinacas y pollo , otra manera de comer verduras. Aquí las espinacas quedan muy escondidas por la salsa y el gratinado, pero con mucho sabor.

Desde Libertad Digital traemos una deliciosa pasta con salsa de espinacas y pollo que para aquellas personas a las que no les guste las espinacas por su textura es ideal, ya que con esta salsa podrán tener todo el sabor con una textura diferente. Como siempre, no olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle de la receta.

Ingredientes:

150gr de pechuga de pollo

media taza de leche

100gr de espinacas baby

100gr de queso parmesano

70gr de macarrones integrales

50gr de cebolla

medio tomate

una cucharada de queso blanco suave tipo philadelphia

cuatro nueces

una cucharada de mantequilla sin sal

una cucharada de orégano en polvo

una pizca de sal

una cucharadita de ajo en polvo

una cucharadita de pimienta negra molida

Preparación:

Lo primero que hacemos es poner los macarrones a hervir y los dejamos el tiempo que indique el fabricante, suelen ser unos 12 minutos aproximadamente. Mientras tanto aprovechamos a hacer la salsa.

Por tanto, lo primero para la salsa es poner a pochar la cebolla en una sartén con un poquito de aceite y, cuando la veamos ya dorada, le añadimos el medio tomate y la pechuga troceada en cuadrados pequeños. Cuando veamos que está todo listo le añadimos la cucharada de mantequilla para que se derrita.

Una vez se ha derretido la mantequilla le añadimos dos puñados de espinacas y dejamos que se vayan consumiendo. También añadimos un chorro de leche para que no se nos quede muy pastoso. Cuando veamos las espinacas ya reducidas añadimos la cucharada de queso suave tipo philadelphia.

El siguiente paso es añadir las especias mientras el queso se va integrando con el resto de ingredientes. Yo he añadido sal, ajo en polvo, pimienta negra molida y orégano pero las especias pueden ser diferentes. Mientras esto se integra cortamos unos trozos de queso parmesano y los esparcimos por encima, si queremos que se deshaga del todo es mejor rallarlo, si los echamos en trozo no se deshacen del todo y nos encontraremos con pedacitos en algún mordisco.

Una vez tenemos eso y cuando los macarrones están ya en el punto que nos gusta los servimos en el plato y luego la salsa por encima. A modo decoración podemos rallar un poco de parmesano por encima y decorar con cuatro nueces. El toque crunchi de las nueces queda espectacular.