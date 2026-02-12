La receta de las "rosquillas fantasía" de Kiko Jiménez para comer dulce sin remordimientos

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han hecho de sus redes sociales su ventana al mundo para mostrar cómo es su día a día, donde el deporte, la vida sana y la comida saludable tienen cada vez más protagonismo.

Como reconocen, el espectacular cuerpo del que ambos presumen no es fruto de la casualidad, sino de la constancia. La pareja dedica su tiempo a largas sesiones de entrenamiento en el gimnasio que tienen en la casa de la influencer y una alimentación equilibrada, rica en vegetales y proteínas, de la que han eliminado las grasas saturadas y los azúcares refinados.

Pero eso no quiere decir que de vez en cuando no se permitan un capricho para disfrutar de algo dulce sin remordimientos. El último, una creación con la que Kiko ha dejado sin palabras a Sofía, y que el influencer ha compartido con sus seguidores de Instagram. Una receta de 'rosquillas fantasía' muy fáciles de elaborar y con las que disfrutar de un 'pecado' delicioso sin miedo a engordar.

Los ingredientes: 150 gramos de harina de avena, 3 huevos, unas gotas de vainilla, una cucharada pequeña de aceite de coco, 1/2 yogur griego y una cucharadita de miel. Se mezclarán bien hasta obtener una masa homogénea.

A continuación, se reparte en un molde de rosquillas, y al horno -o airfryer como en el caso del de Linares- a 180 grados durante 10 minutos.

Una vez se hayan enfriado y desmoldado, Kiko las ha recubierto "con todo", como ha revelado emocionado con su creación: chocolate negro fundido, chocolate blanco fundido, crema de pistacho, pistachos machacados, almendra crocanti, y fideos de chocolate de colorines. Por último, antes de disfrutarlas, meterlas en la nevera un par de horas ¡y voilà!

"Un bocado y mejora tu día, dos bocados y ya no escuchas problemas. Con esto, garantizas un año de amor, como mínimo", aseguró al ver a Sofía derretirse con su receta dulce saludable.