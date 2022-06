Comer rico y saludable cuando no hay tiempo para cocinar

Según varios estudios recientes sobre alimentación y sociedad, los españoles dedicamos a cocinar una media cercana a las 7 horas semanales. Y ello a pesar de que cada vez es más fácil, gracias, por ejemplo, a los robots de cocina y al recetario infinito que ofrece internet. El principal problema es la falta de tiempo.

El estilo de vida de los españoles, sobre todo en las ciudades, hace que cada vez tengamos menos tiempo para cocinar; el día a día a menudo nos desborda y nos cuesta encontrar el momento para planificar, ir a la compra y cocinar de forma variada.

Sin embargo, cada vez valoramos más comer bien y llevar una dieta sana y saludable, huyendo de precocinados, cocina rápida y ultraprocesados. Resulta impensable pasarnos horas preparando un delicioso guiso, pero añoramos la comida de nuestras madres o nuestras abuelas.

Afortunadamente, las opciones para hacer compatible comer sano y rico cuando necesitamos aligerar nuestro ritmo de vida o disfrutar más del tiempo libre son cada vez más numerosas. Es el caso de Tappers, que ofrece comida a base de ingredientes naturales, sin aditivos añadidos ni conservantes. De la mano de su chef ejecutivo Julio Miralles, que anteriormente estuvo al frente de la cocina del restaurante Zalacain, propone recetas tradicionales cocinadas de principio a fin, con sus propios caldos y salsas y aceite de oliva virgen extra. Ofrecen platos sin gluten certificados y disponen de platos para veganos y vegetarianos en una carta de más de 36 platos semanales que van rotando.

Tappers se presenta como la forma cómoda y moderna de comer bien: realizas tu pedido online y lo recibes en 24h en días laborables. De esta forma tienes el producto listo en tu nevera para cuando lo necesites y lo disfrutas con sólo 3 minutos en el microondas. porque gracias a su sistema de envasado al vacío y con alta presión, se conserva hasta 15 días en frío. Por eso cada vez son más las personas y las empresas que se interesan por esta nueva forma de comer a diario.

1.- Diseña un plan de comida semanal saludable. Evita la improvisación y revisar bien las opciones gastronómicas que tienes para elegir y sé consciente de los ingredientes que conforman esos platos que tanto te llaman la atención. Combínalos bien y mantén una dieta equilibrada durante la semana.

2.- Opta por platos vistosos y con mucho sabor. El placer gastronómico va ligado al sabor, así que te recomendamos optar por platos sabrosos y con gusto que dejen bien satisfecho tu paladar. Date el capricho de escoger platos distintos y rompe con lo tradicional, eligiendo platos saludables y llenos de color que abren el apetito solo con verlas.

3.- Platos variados y ricos en nutrientes. Dicen que en la variedad está el gusto, así que empieza por escoger platos con ingredientes diversos y complementarios. Evita platos que sean puramente grasas y consigue que tengan el equilibrio perfecto de nutrientes. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá!

4.- Lee la letra pequeña y fíjate bien en los ingredientes. Opta por platos que presenten la información nutricional de manera clara y transparente: calorías, grasas – buenas y malas-, proteínas, sal, azúcares e hidratos… Intenta evitar siempre aditivos innecesarios.

5.- Complementa tu plato principal con guarniciones. Cuando hablamos de acompañantes lo primero que se nos viene a la cabeza son las patatas. Pero hay muchas otras opciones saludables como las verduras o el arroz salvaje, el complemento energético ideal para los platos salseros

6.- Evita el picoteo. Sabemos que para los españoles es todo un reto, ya que las tapas y los pinchos forman parte de nuestra rica cultura gastronómica. Intenta huir de platillos o comer varias pequeñas raciones y opta por raciones enteras para evitar mezclar. Te facilitará la digestión y permitirá que tu cuerpo asimile mejor los nutrientes. Reserva tu momento de tapas para el fin de semana; la clave está en no abusar.

7.- Establece un horario para comer. Fijar un horario de comidas es muy sano y evitará que tu cuerpo sufra un desorden alimenticio. Así evitarás comer compulsivamente y de mala manera cuando tengas un hueco entre reunión y reunión.

8.- Disfruta de la pausa y come despacio. Tómate en serio que la hora de la comida es un momento sagrado. Disfrutar de cada bocado, apreciar los colores, texturas y combinaciones del plato que vas a degustar favorece el proceso digestivo y conseguirá que tu cuerpo se sacie con menos cantidad.

9.- Evita bebidas azucaradas. No se trata de demonizar las bebidas carbonatadas, pero debido a su alto nivel de azúcar, no son el mejor acompañante para las comidas. Piénsalo. Seguro que más de una vez te has sentido con un hambre feroz y te has tomado un plato de pasta – hidratos – con un refresco– azúcar y burbujas-. El resultado es evidente. Te sientes pesado y revuelto, además de las calorías innecesarias que estás metiendo a tu cuerpo. Acompaña las comidas preferentemente con agua.

