Una visita al palacio de Estoi, lujo portugués con vistas al Algarve

¿Quién no ha querido alguna vez dormir en un verdadero palacio? En la localidad portuguesa de Estoi, cerca de Faro, es posible hacerlo en uno de los mejores hoteles de la zona clasificado como Pousada que además está incluido en el prestigioso club "Small Luxury Hotels of the World”. Y para los que no quieran pasar una noche de lujo en el Algarve, el antiguo palacio se puede visitar totalmente gratis.