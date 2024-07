¿Hay que tirar siempre los alimentos caducados? ¿Alguno puede ser seguro?

A la hora de hacer la compra para el hogar es importante tener muy en cuenta cuántas personas viven en él y cuánto come cada una, con el fin de comprar lo justo y necesario para la semana, la quincena o el mes. Se busca reducir el desperdicio alimentario y consumir los alimentos comprados antes de que se pongan malos o caduquen. Pero, a pesar de que la mayoría de alimentos llevan impresa una fecha de caducidad o de consumo preferente no todos ellos deben ser tirados a la basura una vez pasada esa fecha. Entonces, ¿Qué significan realmente las fechas de caducidad o consumo preferente? ¿Existen alimentos seguros de consumir tras esa fecha?

Hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, está extendida la idea de que existen alimentos que no se estropean nunca y, por eso, pueden consumirse pasada su fecha de vencimiento sin problemas. ¿Cuáles son? Las especias, conservas, aceite… aunque el ejemplo más claro es la miel, que incluso se ha encontrado intacta en tumbas de faraones egipcios. Por eso a veces uno puede lanzarse a consumir alimentos caducados sin pensar en las consecuencias porque, ¿Qué puede salir mal? Pues, depende del alimento, muchas cosas ya que, por desgracia, los alimentos no son eternos. Hay que tener claro que, aunque sean más duraderos de lo que marque su fecha de caducidad, cualquier alimento con el paso del tiempo se acaba deteriorando y eso puede hacer que no sea apto para el consumo. Esto ocurre sobre todo por dos razones:

Pueden desarrollarse bacterias y otros microorganismos capaces de alterar el alimento o causar enfermedades. Por ejemplo, en la miel pueden desarrollarse mohos si la humedad es excesiva, lo que puede provocar olores y sabores desagradables y suponer un riesgo para la salud. Se producen reacciones bioquímicas en las que participan los compuestos que constituyen el alimento, a partir de las cuales se forman otros compuestos que alteran las características organolépticas o que suponen un riesgo para la salud. Por ejemplo, en la miel se producen reacciones entre los azúcares que dan lugar a la formación de un compuesto potencialmente carcinógeno llamado hidroximetilfurfural.

Pero, ¿Cómo se sabe la vida útil de un alimento? Para conocer el tiempo durante el cual el alimento se mantiene en buen estado de conservación, los productores llevan a cabo estudios de vida útil, que consisten en la realización de análisis físicoquímicos, microbiológicos y sensoriales. Así se puede tener idea de la evolución del alimento a lo largo del tiempo: cuándo deja de ser seguro, cuándo deja de tener buen aspecto, olor, sabor, textura, etc. De este modo se puede establecer una fecha de duración, que debe mostrarse obligatoriamente en el etiquetado y que puede expresarse de dos formas diferentes, según el caso: fecha de caducidad y fecha de consumo preferente.

Fecha de caducidad vs de consumo prefetente

A la hora de saber el momento óptimo de consumo de un alimento lo mejor es mirar la fecha que aparece en su envase. Pero lo cierto es que existen algunas diferencias en cuanto a este tipo de información para evitar poner en riesgo la salud. Existen dos nomenclaturas que son: fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, con algunas diferencias. Es importante tener claro que los alimentos muy perecederos y con riesgo microbiológico, como carnes y pescados frescos, deben llevar siempre incluidos la fecha de caducidad, ya que este tipo de comida nunca debe consumirse pasada esa fecha porque pueden entrañar riesgos para la salud.

Por tanto, se deduce que cuando se indica la fecha de caducidad es la fecha en la que el producto ya no es apto para el consumo pero, por otro lado está la fecha de consumo preferente, que indica el momento hasta el cual el alimento mantendrá sus cualidades en estado óptimo. Sin embargo, superada esta fecha el alimento sigue siendo seguro para la salud, siempre que se hayan seguido las instrucciones de su conservación.

Entonces, ¿Qué significan realmente las fechas que figuran en los envases de los alimentos? Es importante tener en cuenta que en ciertos países las fechas de caducidad y consumo preferente están relacionadas con la seguridad alimentaria; no se deben consumir alimentos después de esas fechas, ya que podría enfermarse. Sin embargo, el incluir fechas en los productos no es un requerimiento legal en países como EE. UU. (a excepción de los preparados para lactantes) y las fechas de los envases no están relacionadas necesariamente con la seguridad. Pero entonces, ¿Qué marcan las fechas de caducidad o consumo preferente? Estas fechas actúan como indicadores del tiempo durante el cual los alimentos conservarán su mejor sabor. Hay que recordar que las eligen los fabricantes y pueden considerarse una guía relativa a la calidad, más que una medida de seguridad alimentaria.

Pero entonces, ¿Qué hay que hacer cuando se pasa la fecha de un alimento? Realmente dependerá del alimento pero, por norma general, si la fecha de caducidad ha vencido, lo prudente es tirar el alimento, incluso aunque parezca que está en buenas condiciones. Pero ¿Qué ocurre con la fecha de consumo preferente? En este caso se puede hacer una interpretación menos estricta. Si el tiempo transcurrido desde el vencimiento no es muy largo, lo más probable es que el alimento no suponga un riesgo significativo para la salud, así que en principio se podría consumir, pero con importantes matices. Está muy extendida la creencia de que los alimentos con esta indicación se mantienen inocuos eternamente y lo único que hacen es sufrir un deterioro de sus características organolépticas, pero no es cierto.

¿Qué alimentos podrían consumirse pasada la fecha?