Aranjuez: historia con mayúsculas, jardines de cuento y mucho más que un palacio real

A tan solo 40 minutos del centro de Madrid, el Real Sitio y Villa de Aranjuez se presenta como un destino repleto de experiencias y lugares de interés para los amantes de la historia, la naturaleza o la buena gastronomía. Una propuesta ideal para una escapada de dos o tres días en la que poder exprimir a fondo lo que nos puede ofrecer esta ciudad del sur de la Comunidad de Madrid. Una bellísima localidad, que está dentro de los lugares Patrimonio de la Humanidad desde 2001 y que combina rincones majestuosos plasmados en su imponente Palacio Real y que puede presumir de tener los mayores jardines del sur de Europa. Grandes espacios perfectos para dar largos paseos a pie o en bicicleta. Esta localidad, regada por el río Tajo, es famosa no solo por su legado histórico, sino también por su vibrante vida cultural, su trazado urbano y su rica gastronomía.

La Comunidad de Madrid posee varios enclaves declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, una lista que se completa, junto con el paisaje cultural de Aranjuez, con otros como el Paisaje de la Luz en Madrid capital; el Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial; la Universidad y centro histórico de Alcalá de Henares y el Hayedo de Montejo, que cuenta con la Declaración de Patrimonio Natural.

©Archivo D.G. Turismo y Hostelería / Comunidad de Madrid

Su palacio, jardines y otros lugares de interés

Uno de los principales motivos para visitar Aranjuez es su deslumbrante Palacio Real. La que fue residencia veraniega de los monarcas españoles durante siglos, luce imponente por su ubicación en una una zona fresca ubicada en la confluencia del río Jarama y el río Tajo. Fue construido en el siglo XVI bajo las órdenes de Felipe II y remodelado en varias ocasiones como consecuencia de dos incendios: en 1660 y 1665. En la época de Carlos III se le añaden dos alas laterales con las influencias artísticas al gusto afrancesado de la época. Dentro del palacio, algunas de sus estancias destacan por su lujo y singularidad, y lo mejor de todo, es posible visitarlas.

Una de sus habitaciones más famosas es el Gabinete de Porcelana cuyas paredes están recubiertas de placas de porcelana de la Real Fábrica del Buen Retiro. Esta sala desborda elegancia y extravagancia con sus motivos florales y colores vivos. Igualmente imponente es la Sala de los Espejos, el vestidor real, que sorprenderá al visitante porque está decorada con pinturas alegóricas y mitológicas. Por supuesto mencionar el Gabinete Árabe, inspirado en la Alhambra de Granada, que fue pensado como sala de fumar para el rey consorte Francisco de Asís y sus acompañantes. O el Salón del Trono, donde se recibían a los embajadores y visitantes ilustres. Todo ello completado con una extensa colección de arte y un despliegue de muebles de época, detalles que convierten la visita al Palacio Real de Aranjuez en inolvidable.

©Hugo Fernández / Comunidad de Madrid

Los jardines del Palacio Real, los mayores jardines del sur de Europa, son otro gran atractivo más para una visita pausada disfrutando del contacto con la naturaleza. Estos espacios verdes fueron diseñados para mostrar una flora modelada por el hombre para deleite de los reyes y sus invitados. Entre los jardines más destacados se encuentran el Jardín del Príncipe, con más de150 hectáreas de extensión. Este jardín mezcla elementos neoclásicos y románticos, y alberga maravillas como el Estanque de los Chinescos, un lago de estilo oriental rodeado de árboles donde puede contemplarse un pequeño templo que recordará a Grecia, obra de Juan de Villanueva, con magníficas columnas jónicas de mármol. Además, posee unas puertas de entrada de estilo neoclásico monumentales. A continuación, el Jardín de la Isla, rodeado por el río Tajo, ofrece un paseo tranquilo entre esculturas renacentistas y está separado del Palacio Real por una ría artificial que forma la famosa Cascada de la Castañuelas. También se presenta El Jardín del Parterre, emplazado cerca del Palacio, dispone de una buena muestra de jardinería clásica francesa. Y no hay que olvidar el Jardín de Isabel II, aunque es el más pequeño de todo el conjunto ajardinado de Aranjuez, no le falta un ápice de encanto que no pasa desapercibido.

Las fuentes históricas de Aranjuez

Los jardines del Palacio Real están adornados con fuentes históricas que no solo embellecen el paisaje, sino que cuentan historias de mitología y el poder de la realeza. Algunas de las más famosas alegorías esculpidas en piedra y de las que brota el agua son la Fuente de Hércules y Anteo, la Fuente de Ceres, ubicadas en el Jardín del Parterre y la Fuente de Hércules e Hidra, la Fuente del Reloj y la Fuente del Niño de la Espina, estas tres últimas ubicadas en el Jardín de la Isla.

©Archivo D.G. Turismo y Hostelería / Comunidad de Madrid

La Real Casa del Labrador

Ubicada en el Jardín del Príncipe, la Real Casa del Labrador es otra joya casi desconocida que se alza como palacete por petición del Rey Carlos IV y su afición por tener una pequeña casa de campo en el interior de su residencia real de Aranjuez. Observando detenidamente su fachada se descubre el escudo real con una inscripción que recuerda su reinado. En su interior se aprecian imponentes techos, recargados frisos, grandes lámparas, enormes pinturas y relojes de época.

El casco histórico de Aranjuez alberga una serie de edificios y plazas que invitan a recorrer con tranquilidad su historia. Entre los más destacados se encuentran la Real Capilla de San Antonio. Situada en la plaza del mismo nombre, es otro lugar emblemático de la localidad de Aranjuez. Construida en el siglo XVIII, esta iglesia destaca por su cúpula circular y su elegante fachada. Originalmente ideada como capilla real, destaca por su influencia italiana. Entre la larga lista de edificios notables de la localidad encontramos el Teatro Real Carlos III, el Palacio de Godoy, residencia de uno de los ministros más influyentes de Carlos IV, el Convento San Pascual o el mercado de abastos.

Otro punto imprescindible en el recorrido es el Museo Taurino de Aranjuez, ubicado en la Plaza de Toros, una de las más antiguas de España, lugar de visita obligada para los más taurinos y los aficionados a la tauromaquia.

©Archivo D.G. Turismo y Hostelería / Comunidad de Madrid

Además de sus riquezas históricas y culturales, Aranjuez ofrece una amplia variedad de actividades de ocio para todos los públicos y todas las edades. Desde paseos en globo que permiten admirar las vistas panorámicas de esta localidad Patrimonio de la Humanidad y sus alrededores naturales, hasta el chiquitrén, una divertida opción de tren turístico para disfrutar con los más pequeños y en familia

Gastronomía y otros planes en Aranjuez

El paladar de los viajeros que se acercan a la localidad es otro de los grandes atractivos dejarán huella en su memoria. Especialmente por la calidad de los productos que provienen de sus históricas huertas y que se pueden degustar en alguno de sus restaurantes con más solera como: Casa Pablo, Casa José y otros ejemplos de la nutrida oferta de restauración local como Aguatinta, Carême, Casa Delapio y A Terra Delapio.

Para que la visita sea completa no se deben olvidar las experiencias enoturísticas que se pueden realizar en el municipio de la mano de las Bodegas Real Cortijo y Bodegas El Regajal, con visitas guiadas y catas de vino que permiten descubrir los secretos de los caldos de la región.

Entre los eventos anuales más esperados de esta villa madrileña se encuentran el Festival de Globos y la recreación del Motín de Aranjuez, un colorido evento multitudinario que rememora uno de los episodios más importantes de la historia española con la localidad como protagonista. Ambos eventos atraen a cientos de visitantes cada año y son una excelente oportunidad para planificar un viaje de varias noches, para aprovechar al máximo todo lo que puede ofrecer esta ciudad.