Países, ciudades, lagos… 10+1 consejos infalibles para que tu viaje con niños sea todo un éxito

Los viajes en familia son el tema de este episodio de El Placer de Viajar en el que Kelu Robles y Carmelo Jordá han pedido ayuda al colaborador más habitual del podcast, David Alonso, para encontrar once destinos que son perfectos para decubrir en familia, es decir, para los niños puedan disfrutarlos.

Descubren, además, lugares que quizá no están siempre en las estas listas de destinos familiares, pero que son una apuesta segura: desde ciudades con tanto encanto como Tolousse, que además cuenta con la espectacular Ciudad del Espacio, el centro de la Agencia Europea del Espacio que impresiona tanto a los pequeños como a los mayores.

Bruselas, sus calles, atracciones como el Atomium y su Museo del Cómic es también un lugar perfecto para una escapada. Como lo es Núremberg, que además de mucha historia tiene un Museo del Juguete y el Playmobil Park a sólo unos kilómetros.

Maastrich es una opción perfecta para que toda la familia viva la experiencia de una ciudad holandesa, mientras que Teruel ofrece su belleza mudéjar y, por supuesto, el espectacular Dinópolis, otro de esos lugares a los que los padren van a disfrutar con la excusa de llevar a los niños.

En la selección también hay capitales como Nueva York, un lugar de película en el que recorrer escenarios de cine, disfrutar de tiendas inolvidables y, por supuesto, de una oferta de museos única en el mundo en el que también hay mucho pensado para los más pequeños.

Pero la lista no se queda sólo en ciudades: también lugares como el Lago de Sanabria, en los que se puede estar muy cerca de la naturaleza de una manera muy especial.

Y pequeños países como Andorra, un enclave con mucho que conocer y mucho que disfrutar, también en verano. Los apasionados de la historia no encontrarán mejor lugar en el que disfrutarla y enseñarla a sus hijos que Normandía, llena de recuerdaos del Desembarco, uno de los episodios más importantes y simbólicos del siglo XX.

Finalmentre, la propuesta también incluye pequeños enclaves de singular belleza como Sintra o incluso una isla como Formentera, con sus espectaculares playes.

Son once opciones infalibles para un viaje que les gustará a los más pequeños, pero en el que por supuesto también disfrutarán los mayores de la familia.

