Sanlúcar de Barrameda mantiene viva la tradición de sus carreras de caballos desde 1845

Las Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda son uno de los espectáculos más singulares del calendario deportivo y turístico de España. Celebradas cada mes de agosto en la desembocadura del río Guadalquivir, frente al Parque Nacional de Doñana, constituyen las competiciones hípicas más antiguas que se mantienen en el país, con origen documentado en 1845.

El origen de estas carreras se remonta a las competiciones informales entre propietarios de caballos que transportaban pescado desde el puerto de Bajo de Guía hasta los mercados locales y de poblaciones cercanas. Ese mismo año, un grupo de notables sanluqueños fundó la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, con el objetivo de fomentar la raza caballar andaluza.

Las primeras pruebas oficiales se celebraron el 31 de agosto de 1845 en la playa, "al estilo inglés". Durante décadas, la organización corrió a cargo de la Sociedad, hasta que el Ayuntamiento asumió su gestión como parte del programa festivo veraniego.

En 1981, con la refundación de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, el evento recuperó protagonismo e ingresó en el circuito hípico nacional, junto a las competiciones de Madrid, San Sebastián, Sevilla y Dos Hermanas. Desde entonces, las carreras se disputan en dos ciclos de tres jornadas cada uno y cuentan con el respaldo de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España.

Un espectáculo internacional

Este hipódromo natural sobre la arena mojada por la bajamar ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y galardonado con premios como la Medalla de Oro de Andalucía. Cada edición atrae a miles de espectadores y recibe amplia cobertura de medios nacionales e internacionales. El evento combina deporte, tradición y un entorno único que incluye playas, marismas y la gastronomía local, con especial protagonismo del langostino de Sanlúcar.

A lo largo de sus más de 175 años de historia – este 2025 celebra su 180 edición –, las Carreras de Caballos de Sanlúcar han mantenido su esencia, adaptándose a las normativas hípicas oficiales y potenciando su proyección exterior. Su longevidad, sólo superada en antigüedad por las competiciones celebradas en Madrid en el siglo XIX, las sitúa como una cita imprescindible del verano andaluz.