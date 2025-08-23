El terremoto en Rusia y la posterior alerta de tsunami en el Pacífico han llevado a muchos españoles a buscar un seguro de viaje de cancelación de forma urgente. Destinos como Japón, Filipinas o Estados Unidos generan ahora incertidumbre entre quienes tienen sus vacaciones contratadas y no quieren arriesgarse a perder su inversión en vuelos u hoteles.

Más consultas y contrataciones inmediatas

Según Rastreator, las búsquedas de seguros de cancelación se han disparado en los últimos días y cinco de cada diez viajeros españoles optan ya por una póliza que cubra imprevistos graves. Cada vez es más habitual que quienes reservan viajes a zonas con riesgo de desastres naturales comparen coberturas antes de salir del país para evitar problemas posteriores.

La recomendación de los expertos es contratar el seguro antes de que exista una alerta oficial que desaconseje viajar, ya que en ese caso la póliza no cubriría la anulación.

Qué cubren estas pólizas

El seguro de cancelación permite recuperar el dinero de los servicios no reembolsables si ocurre una emergencia que obligue a anular o interrumpir el viaje. Entre las coberturas habituales destacan:

Gastos de anulación de vuelos y hoteles .

Evacuación a una zona segura en caso de desastre natural.

Interrupción del viaje por causas justificadas.

Asistencia médica de emergencia si el viajero resulta afectado.

Algunas compañías incluyen también la pérdida de documentos, la asistencia jurídica en destino y gastos derivados de problemas de salud de familiares en origen.

Opciones para quienes buscan asegurar su viaje hoy

Corredurías como Ferrer & Ojeda ofrecen pólizas que combinan cancelación y asistencia en viaje, lo que permite cubrir desde gastos médicos de emergencia hasta evacuaciones y prolongaciones de estancia forzadas. Además, proponen garantías complementarias para imprevistos como contagio por COVID o cuarentenas obligatorias antes del inicio del viaje.

La contratación es inmediata y permite obtener un reembolso parcial o total según los gastos de anulación incluidos en el contrato. Para viajes a destinos con riesgo sísmico o de tsunami, los expertos recomiendan revisar los plazos de cobertura y asegurarse de que la póliza entra en vigor antes de que existan alertas oficiales.