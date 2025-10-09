Hayedo de Montejo: un patrimonio natural único en la Comunidad de Madrid

En el extremo norte de la Comunidad de Madrid, en pleno corazón de la Sierra Norte, se encuentra uno de los rincones naturales más singulares y valiosos de esta parte de España: el Hayedo de Montejo, con una extensión de 222 hectáreas y una altitud máxima de 1.600 metros. Declarado Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO en 2017, dentro de la candidatura conjunta de los hayedos de España y Europa Central, ya en 1974 había sido reconocido como Sitio Natural de Interés Nacional. Su belleza, historia y frágil equilibrio ecológico lo convierten en un espacio protegido de enorme valor paisajístico y natural.

Por su condición de espacio protegido, el acceso está estrictamente regulado para garantizar su conservación. Es necesario obtener un pase gratuito y limitado, que controla el número de visitantes diarios. Las visitas son siempre guiadas, y es imprescindible respetar las normas y realizar el recorrido dentro de los cupos fijados, evitando cualquier alteración del ecosistema. Esta regulación es clave para preservar este tesoro natural.

Cada año miles de personas acuden atraídas por la magia de sus hayas centenarias, los colores cambiantes del bosque y el aire puro que se respira entre sus senderos. La gran afluencia en otoño, cuando el paisaje se tiñe de ocres y dorados, representa un desafío para su conservación. Por ello, los responsables insisten en la importancia de respetar el acceso regulado y optar por otras estaciones para visitarlo con más calma. En primavera o verano, el bosque se muestra lleno de vida: la vegetación se renueva y los brotes jóvenes cubren de verde esta masa forestal.

El interior del hayedo | Hugo Fernández / Comunidad de Madrid.

El Hayedo se encuentra cerca de Montejo de la Sierra, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. Este municipio, de origen medieval, conserva un rico patrimonio —como su plaza, la iglesia de San Pedro in Cathedra, casas solariegas y la fuente de los tres caños—. La zona ofrece además rutas de senderismo y ciclismo, turismo de aventura y una variada oferta de alojamientos y restauración, lo que permite disfrutar de una experiencia completa en un entorno privilegiado.

Repartir las visitas para conservar un tesoro

La conservación del Hayedo de Montejo es su prioridad esencial, y por ello el acceso está regulado mediante un sistema de cupos diarios limitados. Solo un número reducido de personas puede recorrer el bosque cada día, respetando las normas, que prohíben el acceso con mascotas —excepto perros de asistencia— y el uso de drones.

El proceso de reserva es sencillo y puede realizarse a través de la web oficial o presencialmente en el Centro de Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, en Montejo de la Sierra. Durante el otoño las plazas se agotan rápidamente, mientras que en primavera y verano es más fácil conseguir entrada.

En la página web se muestran las fechas disponibles: a las 9:30 h de los días 1 y 16 de cada mes se activan las reservas para la quincena siguiente. Los visitantes disponen de cinco días para solicitar plaza, que se adjudica por sorteo. Una vez confirmada la reserva, es obligatorio recoger el pase el mismo día de la visita en el Centro de Información.

Durante las temporadas de menor demanda, especialmente entre abril y septiembre, es posible elegir cómodamente horario y tipo de ruta.

Las visitas se realizan siempre en grupos guiados, una medida esencial para proteger el entorno. Los guías, además de garantizar la seguridad, explican la historia, biodiversidad y especies más representativas del hayedo.

Hugo Fernández / Comunidad de Madrid.

Actividades y experiencias fuera del otoño

Una de las estrategias para promover el turismo sostenible es diversificar las actividades durante los meses menos concurridos. Desde talleres de fotografía de naturaleza hasta rutas interpretativas sobre aves, hongos o árboles singulares, las propuestas se multiplican en primavera y verano.

La zona también invita a disfrutar de la cocina serrana tradicional, alojarse en casas rurales con encanto y participar en talleres de artesanía o rutas en bicicleta.

Además, se están impulsando itinerarios complementarios en otros espacios cercanos, como el Puerto de la Hiruela o los pueblos históricos del entorno.

La joya rural de la Sierra Norte

El Hayedo de Montejo forma parte de Montejo de la Sierra, un encantador pueblo de montaña que conserva la arquitectura tradicional serrana: casas de piedra, calles empedradas y un ritmo de vida tranquilo que invita al descanso.

Su entorno ofrece una amplia red de rutas de senderismo y ciclismo que recorren bosques, riberas y praderas, ideales para quienes buscan una experiencia en contacto con la naturaleza.

La comarca, donde destacan pueblos como La Hiruela, Prádena del Rincón o Puebla de la Sierra, conserva la esencia de la vida rural y una arquitectura de gran belleza.

Belén Imaz / Comunidad de Madrid.

El mantenimiento de este entorno depende de la colaboración de todos. Es fundamental seguir unas normas básicas: no salirse de los senderos, no arrancar plantas ni recoger setas, no dejar residuos y mantener el silencio para no alterar la fauna.

Gracias a esta gestión cuidadosa y al compromiso de los visitantes, el Hayedo conserva su extraordinaria biodiversidad, que alberga cientos de especies vegetales y una variada fauna con corzos, jabalíes, zorros, tejones y numerosas aves.