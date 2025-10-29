Desembarca en Madrid, y en exclusiva, el primer centollo gallego de la temporada

Galicia en Madrid por la puerta grande. El próximo 15 de noviembre, el Palacio de Negralejo se convertirá en el escenario de una cita gastronómica sin precedentes: CentolloPremier.com, el evento que traerá a la capital el primer centollo de la temporada, recién pescado en las Rías Baixas, dentro de un menú espectacular.

El río Arousa

Será una jornada para disfrutar sin prisa de lo mejor del Atlantico, con un menú elaborado por cocineros gallegos y productos traídos ese mismo día desde las Rías Baixas. Una experiencia exclusiva en la que el sabor, la tradición y la autenticidad se servirán en el entorno inigualable del Negralejo, una joya del siglo XVIII a las afueras de Madrid.

Un menú que es puro Atlántico

El viaje comienza con los mejillones de batea, cocinados con maestría por chefs gallegos desplazados expresamente para la cita: grandes, sabrosos y con ese punto marino imposible de replicar lejos de Galicia.

Los mejillones son el comienzo del menú

Le seguirán las empanadas de choco y zamburiñas, elaboradas en un obrador de leña en Salvatierra de Miño y cargadas de sabor. Después, el pulpo á feira – cocinado en directo en las tradicionales ollas de cobre – llenará el ambiente de ese inconfundible aroma a pimentón, aceite de oliva y mar.

El pulpo á feira también formará parte del menú

El menú continuará con el camarón de las Rías, antes de llegar al plato más esperado: el centollo de O Grove, recién capturado tras la apertura de la veda y seleccionado a mano por los marineros gallegos que colaboran con el evento. Una joya del ma con una carne delicada y un sabor que resume toda la esencia del Atlántico.

El centollo es el protagonista

Para el final, un guiño dulce: tarta de Santiago desmigada con salsa de almendra y helado, una reinterpretación elegante de uno de los postres más emblemáticos de Galicia.

Maridajes gallegos y una experiencia con alma

Los platos se acompañarán de vinos de Bodegas Villanueva, con Albariño Pazo das Barreiras y Ribeiro Villanueva, y el broche final lo pondrán los licores tradicionales de Noribérica, con opciones de crema, hierbas o licor de café.

Todo ello en el marco incomparable del Palacio del Negralejo, rodeado de jardines, historia y encanto. Un entorno perfecto para vivir una jornada en la que Galicia y Madrid se dan la mano a través de la gastronomía.

El Palacio Negralejo en el que se realiza el evento

Una cita para disfrutar y compartir

Promovido por la Cofradía del Centollo de O Grove junto a varios emprendedores gallegos, y con la colaboración de esRadio Madrid y el Grupo Libertad Digital. Centollopremier.com promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más esperados del otoño.

Toda la información y reservas en centollopremier.com o en el teléfono 986 733 819.

Fecha: sábado, 15 de noviembre de 2025 – 14:30 h. Lugar: Palacio del Negralejo (Rivas – Vaciamadrid). Precio: 145€ por persona / 130 para socios del Club LD, grupos de 8 o más y asociaciones gallegas en Madrid.