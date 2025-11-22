El pueblo que demuestra que la naturaleza muy domesticada puede ser el escenario más hermoso

El episodio de esta semana de El placer de viajar comienza recordando el origen del nombre que se dio a la Tierra del Fuego, bautizada por Fernando de Magallanes tras observar fogatas indígenas durante su famoso viaje en el que por primera vez se circunavegó el planeta.

Y es que esa zona entre Chile y Argentina es el primer destino al que nos traslada el programa, en esta ocasión de la mano de Pablo Fernández, subdirector de Viajar, la revista de viajes pionera en España, pues se lanzó al mercado en 1978.

Fernández, un experimentado periodista y fotógrafo, aborda la inmensa responsabilidad de trabajar una publicación con tanto bagaje, especialmente por su legado de colaboradores, algunos tan destacados como Manuel Leguineche y Javier Reverte.

También se comentan los desafíos actuales de la prensa escrita, explicando que la supervivencia de un medio exige un enfoque multifacético que trascienda el formato impreso. Viajar, ahora bajo el paraguas de Prensa Ibérica, se diversifica con contenido en su página web, eventos e iniciativas formativas, comprendiendo que un único soporte ya no es viable desde el punto de vista económico. Pablo Fernández presenta también el contenido del número de diciembre de la revista, que está a punto de llegar a los kioscos e incluye reportajes nacionales e internacionales, entre ellos su reciente expedición a Tierra del Fuego.

Respecto a ese viaje a Tierra del Fuego, el periodista cuenta que se trata de una aventura que implica un largo trayecto que culmina en Ushuaia, "la última ciudad antes de la Antártida" y una antigua colonia penal.

Desde allí, Fernández destaca la experiencia única de visitar sus glaciares, calificados como "seres vivos con personalidad propia, donde el sonido del hielo al desprenderse es tan impactante como la visión.

También nos habla del mítico Cabo de Hornos y de lo complicado que es para los barcos navegar esas aguas. Mucho más calmada es la encantadora Isla Magdalena, hogar de 45.000 pingüinos de Magallanes, subrayando la belleza agreste e indómita de esta región remota.

Un recuerdo destacado del viaje que nos cuenta el invitado es que le permitió también descubrir la profunda obra de Francisco Coloane, el "Joseph Conrad chileno", cuyas evocadoras narraciones sobre la región le marcaron profundamente.

Finalmente, la conversación deriva hacia una interesante discusión sobre el doble papel del periodista de viajes. Fernández defiende la experiencia de los destinos como viajero anónimo, lo que, a su juicio, ofrece una perspectiva más realista del trato al turista, a diferencia de las vivencias a menudo preparadas para la prensa. Confiesa su predilección personal por los viajes económicos, un contraste con las experiencias aspiracionales que a veces su trabajo le exige.

El programa concluye con dos recomendaciones de viaje dispares. David Alonso presenta Iznájar en Córdoba, un pueblo histórico asentado en una colina y rodeado por un impresionante embalse, que ofrece paisajes espectaculares a pesar de ser una obra artificial.

Además, recuerda monumentos como su castillo, sus calles llenas de encanto y una deliciosa gastronomía local, incluyendo un plato tan llamativo como el salmorejo de naranja y bacalao.

Por último, en el espacio dedicado a hablar de alojamientos recomendables se elogia el Hotel Mercure Benidorm, un establecimiento de 4 estrellas recientemente renovado que, pese a su ubicación céntrica en un bullicioso enclave turístico, constituye un remanso de tranquilidad y un servicio de alta calidad, desmitificando las percepciones habituales sobre los hoteles de costa.