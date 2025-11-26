Carne de conejo: el producto saludable que une tradición con bienestar

Es el olor de esa comida familiar de los domingos. El sabor que une generaciones. ¿De qué hablamos? De la carne de conejo, uno de esos productos europeos que no podría tener una lista de virtudes más completa: saludable, de proximidad, versátil y, sobre todo, con un gusto incomparable.

Empecemos por la salud: baja en grasa y sodio, esta carne blanca no sólo es rica en proteínas de alto valor biológico, sino también en vitaminas del grupo B. Y en fósforo (que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales), en potasio (que contribuye al adecuado funcionamiento de los músculos) o en selenio. Así que estamos ante un aliado perfecto para toda la familia.

La receta de Europa

Además, se produce en territorio europeo, siguiendo las exigentes normas de la UE, lo que implica no solo que es un producto seguro y sostenible, sino que ayuda a dar vitalidad y oportunidades económicas a nuestro campo y a la llamada España Vaciada.

Pero lo más importante es que, guisada, al horno, en escabeches o en arroces, la carne de conejo es un tesoro gastronómico. Una de esas carnes sencillas y rápidas de preparar que, a la vez, tienen la capacidad de hacer memorable cualquier plato.

Más que un alimento: un puente entre generaciones

Será por eso que, desde tiempos inmemoriales, la carne de conejo ha sido protagonista en las reuniones familiares. Y los mayores lo saben bien: ellos no necesitan ningún showcooking para demostrar que cocinar con cariño es la mejor receta.

De ahí nace el proyecto ‘Abuelos Influencers’, una iniciativa impulsada por la Organización Interprofesional de la carne de conejo (INTERCUN) y su homóloga húngara (Nyúl Terméktanács), y co-financiada por la Unión Europea, que convierte a esta carne en punto de encuentro entre generaciones. ¿Cómo? Dando un toque moderno y divertido a las recetas de toda la vida.

Abuelos influencer

El proyecto apuesta por que sean ellos, los abuelos, los que transmitan toda su sabiduría a las próximas generaciones, y no dejen que se pierdan todas esas tradiciones gracias a las cuales han llegado a su edad sin perder ni un ápice de vitalidad.

Para sumarte al movimiento, apunta esta receta… o cualquiera de las que encontrarás en la web: disfrutalacarnedeconejo.eu

Receta arroz caldoso de carne de conejo

Ingredientes:

1/2 conejo troceado

300 gr de arroz para paella

200 ml de vino oloroso

1,5 litros de caldo de pollo caliente

1 pimiento verde pequeño

1 pimiento rojo

1 cebolla picada muy fina

3 tomates rallados

1 diente de ajo

1/2 cucharadita de pulpa de ñora

1/2 cucharadita de pimentón dulce

1 pizca de azafrán

2 alcachofas frescas

Sal

AOVE

Perejil picado

1 ramita de romero

El plato de conejo terminado

Preparación:

Verter AOVE en una cazuela y calentar. Es recomendable que la cazuela sea de barro, pero vale también una metálica. Salpimentar la carne de conejo y cocinar en el aceite, a fuego medio, hasta que se dore por todos lados. Retirar y reservar. En la misma cazuela, añadir otro chorrito de AOVE y verter la cebolla, dorar a fuego medio bajo. Añadir las demás verduras menos la alcachofa, el ajo picado y la sal. Rehogar a fuego bajo hasta que las verduras estén doradas y casi caramelizadas. Incorporar la carne de ñora, el pimentón, el azafrán, el vino y las alcachofas peladas y cortadas en cuartos. Añadir el caldo y repartir el arroz en la cazuela. Cocinar removiendo 5 minutos, añadir la carne de conejo dorada y dejar cocer unos 12 minutos más. Retirar del fuego, poner una ramita de romero encima y tapar 5 minutos.

