El pueblo con historia y pasado sefardí que está en el corazón de Galicia (y del vino gallego)

El podcast El Placer de Viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles, nos transporta esta semana a dos destinos con rica historia. El primero es Ribadavia, una pequeña localidad gallega que fue capital del Reino de Galicia en 1065 pero durante solo seis años.

Situada al oeste de la provincia de Orense y conocida como el corazón de la denominación de origen Ribeiro, la villa ofrece un concentrado de la esencia gallega. Su aspecto medieval se aprecia en una Plaza Mayor porticada, sus estrechas callejuelas y casas antiguas. Un castillo, aunque no bien conservado, y secciones de la muralla aún se mantienen, junto con la Casa de la Inquisición y una notable judería, parte de la Red de Juderías de España, que cuenta con un Museo Sefardí que narra la historia de los judíos gallegos.

La Iglesia de Santo Domingo, de estilo gótico puro, y el Museo del Vino de Galicia son otros puntos de interés destacados. Este último, ubicado en un antiguo priorato dedicado a la elaboración de vino, es una institución autonómica que explora la historia y los métodos tradicionales de cultivo en la región, incluyendo un impresionante lagar antiguo.

Por último, no hay que olvidar que la gastronomía en Ribadavia, como era de esperar en una tierra de vinos, es de muy alto nivel, ofreciendo carnes, pescados y mariscos, con propuestas como las del hotel rural Casal de Armán.

El segundo destino es Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, ubicada en el sureste del país y fácilmente accesible. Su urbanismo se asemeja al estilo parisino, con amplias calles y edificios de piedra clara, una estética influenciada por el Barón Haussmann.

La ciudad está atravesada por los ríos Ródano y Saona, que encierran la Presqu'île, y esconde el Viejo Lyon con sus calles medievales y empedradas. El transporte público incluye un métro fluvial que recorre el río Saona, ofreciendo una forma única de explorar la ciudad, especialmente por la noche para admirar la iluminación de sus monumentos.

Lyon es reconocida como la capital gastronómica de Francia, con más de 5.000 restaurantes y 20 con estrella Michelin. Destacan los Bouchons, restaurantes tradicionales que ofrecen cocina local, inspirada en las entrañas que comían los trabajadores de la seda. El postre por excelencia es el Praliné, que consiste en realidad en una forma local de almendras garrapiñadas.

La ciudad también esconde los Traboules, antiguos pasadizos secretos utilizados por los mercaderes de seda y, posteriormente, por la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. La subida a la colina de Fourvière en funicular revela el teatro romano y la imponente Basílica de Notre-Dame de Fourvière, de estilo ecléctico e historicista, que ofrece vistas espectaculares de la ciudad, junto con la purista Catedral de Saint-Jean-Baptiste en el Viejo Lyon.

