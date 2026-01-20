V64 se incorpora en exclusiva al directorio de espacios para eventos corporativos de MICE Catering

MICE Catering, empresa especializada en eventos 100% corporativos y con un directorio de espacios con más de 200 venues en Madrid, anuncia la incorporación en exclusiva de V64, un espacio con capacidad de hasta 725 asistentes en formato cocktail, de diseño contemporáneo ubicado en pleno centro de la capital madrileña, C/Velazquez, 64, como nuevo venue para eventos corporativos.

Este nuevo acuerdo refuerza el posicionamiento de MICE Catering como la única compañía en España 360º que integra espacio, gastronomía y servicio en una misma propuesta. V64, con más de 800m², es un espacio versátil, industrial y moderno, techos altos y múltiples posibilidades para personalizar todo tipo de eventos MICE: presentaciones, workshops, reuniones estratégicas, lanzamientos de producto, showcookings o afterworks, entre otros.

El nuevo espacio V64 | Fuente: Mice Catering

"V64 es el tipo de espacio que demandan hoy en día las agencias y departamentos de eventos: flexible, con personalidad, y en una ubicación clave como el centro de Madrid", asegura Mercedes Baño, Directora Comercial de MICE Catering. "Incorporarlo en exclusiva a nuestro directorio nos permite ofrecer a nuestros clientes una alternativa diferente, creativa y con todos los estándares técnicos y gastronómicos que caracterizan a MICE Catering".

V64 está distribuido en dos amplias plantas, con estética vanguardista y atmósfera cosmopolita, lo que permite configurar desde lanzamientos de producto, workshops y reuniones estratégicas, galas o fiestas corporativas.

Capacidades y formatos

Aforo total (espacio completo): hasta 725 asistentes en cocktail y 226 en banquete.

Planta baja: 402 en cocktail, 130 en banquete, 250 en teatro.

Planta superior: 323 en cocktail, 96 en banquete.

Estas capacidades permiten trabajar tanto eventos de gran impacto como formatos segmentados por zonas, flujos o dinámicas de contenido.

El nuevo espacio V64 | Fuente: Mice Catering

Con esta nueva incorporación, MICE Catering amplía su capacidad para ofrecer soluciones llave en mano a empresas e instituciones que buscan excelencia, sostenibilidad y originalidad en sus eventos.

Acerca de MICE Catering

MICE Catering es una empresa de catering de gama alta líder, especializada en la organización de eventos corporativos, ofreciendo soluciones gastronómicas y de servicio personalizadas. Con una amplia experiencia en la industria, MICE Catering se distingue por su enfoque innovador y su compromiso con la excelencia, ofreciendo a sus clientes seguridad y eficiencia en el resultado.