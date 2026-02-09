Gastronomía, arte y alta cocina, el amor en Madrid para celebrar San Valentín

La Gastronomía se convierte este San Valentín en una forma de celebrar el amor desde el cuidado, el tiempo y la experiencia compartida, con propuestas que combinan arte, producto y alta cocina. Desde ediciones limitadas hasta menús exclusivos, distintas marcas apuestan por una celebración centrada en los detalles.

Cinco Jotas y Caviar Riofrío presentan Flores que perduran, un pack de edición limitada que une jamón de bellota 100 % ibérico cortado en finas lonchas listas para disfrutar, caviar ecológico Naccarii (elaborado en la sierra de Loja, es el primer caviar ecológico certificado del mundo) y una colección de ilustraciones originales de la artista Ana Jarén, inspiradas en los paisajes de la dehesa y el entorno fluvial de Riofrío.

Por su parte, la panadería artesanal Levaduramadre propone una celebración basada en la sencillez y los procesos cuidados, con una edición especial que incluye un muffin red velvet relleno de frutos rojos, galletas con forma de corazón y el regreso de productos icónicos como el pan de tres chocolates y la palmera de frambuesa, disponibles durante el mes de febrero.

En el ámbito de la restauración, Kabuki Madrid ofrece un brunch especial de San Valentín inspirado en la tradición japonesa del honmei choko, estructurado en cuatro actos donde el chocolate actúa como hilo conductor de platos salados y dulces. Desde los primeros pases hasta el postre, el cacao acompaña con precisión cada elaboración, integrándose con salados, fondos y técnicas japonesas desarrolladas por el chef Alejandro Durán. La experiencia estará disponible los días 14 y 15 de febrero.

Asimismo, Relais & Châteaux Orfila invita a celebrar el amor desde la serenidad con un menú especial diseñado por Mario Sandoval, disponible los días 12, 13 y 14 de febrero, que propone un recorrido gastronómico basado en el respeto al producto y una interpretación contemporánea de la alta cocina. Propone un recorrido gastronómico que se inicia con una ostra acompañada de jalapeños y fruta de la pasión, y termina con uno de los grandes protagonistas de la casa: Wellington de corzo, un plato emblemático que lleva años acompañando la carta y que destaca por su elegancia, presencia y carácter como broche principal del menú.

A estas propuestas se suma Nordés, que presenta la tercera edición de Fuera de Carta, una experiencia gastronómica temporal que apuesta en esta ocasión por un formato más informal. La iniciativa se desarrolla en el restaurante Maruxa Barra Atlántica, en el barrio de Chamberí, y propone una experiencia de tapeo maridado en barra, con platos inspirados en el recetario gallego acompañados por distintas referencias del portfolio de la marca, incluida su opción 0,0. Alternativa relajada y sin formalismos para celebrar San Valentín en pareja.