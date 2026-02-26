Perú en 15 días: La ruta definitiva desde Lima hasta el corazón del Imperio Inca

Y es que un destino tan completo como Perú obliga a sus visitantes a descubrir cada rincón del país para no perder detalle de su esencia. Desde Lima hasta Cuzco, de una gran ciudad a las ruinas de la civilización inca, 15 días por Perú precisan de un itinerario organizado al milímetro. Sigue leyendo para descubrirlo.

Primer paso para un viaje a Perú: cómo comprar los vuelos de Madrid a Lima

La mejor forma de conocer el país andino desde España es conseguir vuelos Madrid Lima, ya que el viaje entre ambas capitales es la manera más rápida de llegar a Perú, sin escalas y sin esperas.

Ahora bien, algunos aspectos a tener en cuenta antes de reservar estos vuelos incluyen factores como las fechas del viaje o la duración del mismo. Pero no te preocupes, a continuación podrás encontrar la respuesta a estas cuestiones.

Consejos para reservar tus vuelos a Lima

Entre los aspectos a tener en cuenta a la hora de reservar los vuelos a la capital peruana, el más importante es la época del año en la que se visita el país. Y es que el clima cambia notoriamente, no solo de un lugar a otro, sino también de una fecha a otra. Es por ello que el mejor momento para descubrir la esencia de Perú es durante la conocida como ‘temporada seca’, que va desde el mes de mayo a septiembre. Y es que, a pesar de ser la temporada alta, por lo que los costes pueden ser algo más elevados, es el momento en el que se pueden garantizar mejores condiciones climáticas. Las lluvias son menos probables, hay también menor probabilidad de nubes, por lo que se puede disfrutar mejor de ciertos paisajes, sobre todo los que se encuentran más elevados; además, en estos meses se dan las mejores condiciones para hacer excursiones y caminatas.

Por otro lado, lo más recomendable es organizar un itinerario de 15 días, ya que es el tiempo necesario para poder descubrir los lugares más icónicos del país sin prisa. Además, otro aspecto importante a tener en cuenta es la altitud de algunos puntos del país, por lo que se precisa de un tiempo de adaptación para reducir los riesgos asociados al mal de altura. Disponer de dos semanas también ofrece la posibilidad de contar con días libres en el itinerario para tener margen para imprevistos o bien para disfrutarlos de la manera que se desee en el momento en cuestión, y es que cuando vamos de viaje con todo organizado, muchas veces no hay margen para conocer algo que nos ha llamado la atención durante la visita o simplemente para descansar.

Otros consejos a tener en cuenta a la hora de reservar los vuelos de Madrid a Lima son:

Reservar con un margen de tiempo de entre dos y cuatro meses .

. Si se dispone de flexibilidad en fechas es posible conseguir un presupuesto más ajustado .

. Revisar el equipaje incluido en el precio .

. Comprobar la política de cambios y los horarios de llegada al destino.

al destino. Tener en cuenta también los traslados hasta el aeropuerto de salida y desde el aeropuerto de llegada.

Paradas indispensables en un tour por Perú

Llega el momento de preparar la macro-guía para un viaje de 15 días por Perú, toma nota de los lugares que sí o sí se deben visitar a lo largo y ancho del país.