Estos son los destinos por los que están apostando los turistas que huyen de los problemas por la guerra en Irán

La demanda turística para la próxima Semana Santa mantiene un fuerte dinamismo a pesar del contexto internacional marcado por la guerra en Irán. Según un análisis de Civitatis, plataforma tecnológica especializada en la reserva de tours y actividades, los viajeros están reorientando sus planes hacia destinos considerados más seguros, principalmente en Europa y el continente americano.

La compañía detecta incrementos de doble dígito en reservas hacia estos mercados, que se consolidan como los principales polos de crecimiento del periodo vacacional. Este desplazamiento se produce mientras algunas rutas hacia zonas próximas al conflicto experimentan ajustes logísticos, lo que ha impulsado a muchos turistas a optar por alternativas en el llamado eje Atlántico.

Los datos muestran que el deseo de viajar se mantiene intacto, aunque con criterios más conservadores. Los destinos con mayor riqueza cultural y estabilidad percibida concentran ahora la demanda. Aun así, enclaves lejanos como Japón o varios países del sudeste asiático continúan registrando un volumen significativo de reservas, lo que confirma la resiliencia del sector turístico.

En Europa, ciudades históricas como Roma, Atenas, Budapest o Cracovia encabezan el crecimiento, con aumentos considerados "espectaculares" por la compañía, especialmente en la Europa más al sur, que crece casi un 26%.

En España, el crecimiento también es importante, un 12%, y el interés se concentra especialmente en Andalucía, donde Sevilla, Granada y Córdoba viven un notable repunte asociado a la tradición de la Semana Santa. También se observa una evolución positiva en destinos consolidados como Madrid, Barcelona y los archipiélagos.

El continente americano emerge como uno de los grandes beneficiados del cambio de tendencia. Especialmente en Iberoamérica, que sube un 16% gracias a ciudades como Río de Janeiro o Buenos Aires. Mientras, países como México, Colombia y República Dominicana registran también subidas por encima de la media. En Norteamérica, destinos de ocio como Orlando y Las Vegas superan incrementos del 50% en las reservas, reflejando una clara preferencia por viajes de entretenimiento y larga distancia.

Desde Civitatis señalan que este desplazamiento de la demanda hacia destinos occidentales pone de manifiesto la capacidad de adaptación del turismo internacional ante escenarios de incertidumbre. A medida que los viajeros reconfiguran sus itinerarios, Europa y América refuerzan su papel como refugio turístico durante la temporada alta de primavera.