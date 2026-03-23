La Española lanza sus nuevas aceitunas rellenas en colaboración con Anxoves de l'Escala

La Española, marca líder en aceitunas de mesa, ha lanzado una nueva versión de su clásico aperitivo en la que apuesta por el relleno de Anxoves de l'Escala, la histórica conservera catalana. De este modo, los consumidores disponen a partir de ahora de una versión 'premium' que conecta con las raíces de la Costa Brava.

Esta innovación de La Española llega al consumidor uniendo "tradición y calidad", según informó la empresa en un comunicado. Esta novedad incluye un formato novedoso al contar con aceitunas de calibre superior (mayor tamaño), que "intensifican la experiencia al conjugarse con el relleno de las conocidas Anxoves de l'Escala".

"Estamos encantados de seguir innovando y enriqueciendo las propuestas para los aperitivos, y este lanzamiento supone la oportunidad de llevar al mercado una propuesta diferencial. Esta unión, además, fomenta las sinergias entre dos compañías históricas muy reconocidas por los consumidores, que han mantenido la tradición artesana y se enorgullecen de su espíritu Mediterráneo", dijo el director general de La Española, Sergio Alberola.

"Es una estupenda noticia que los amantes de las anchoas más apreciadas en Cataluña puedan ahora disfrutarlas también en el relleno de las aceitunas que llevan 85 años, como nosotros, conquistando los hogares; es un orgullo para ambas marcas lanzar un producto de calidad superior", subrayó el director general de Anxoves de l'Escala, Enric Fanlo.

La Española indicó que así sigue apostando por el lanzamiento de innovaciones que impulsen y refuercen el mercado del aperitivo, para el que la aceituna es un componente esencial. Más allá de su sabor, su riqueza en antioxidantes, fibra y ácidos grasos saludables la convierten en una "excelente opción".

Las nuevas aceitunas de La Española junto a Anxoves de l'Escala se unen a otras innovaciones exitosas de los últimos meses, como las rellenas de gilda, las aliñadas 'Sabores de la Alhambra' y Olimole, el guacamole de aceitunas que recientemente ha llegado a grandes superficies.