El último y rotundo look que devuelve a la mejor Jennifer Lopez

Jennifer Lopez | Archivo

El último look de Jennifer Lopez en Las Vegas ha devuelto a la actualidad a la actriz y cantante, que no obstante ocupa día sí y día también las cabeceras rosas de Estados Unidos de la mano de su recuperado romance con Ben Affleck.

El causante, un vestido lencero asimétrico ideal para la temporada otoño-invierno (e incluso Navidad) que, en el cuerpo de Jennifer Lopez, no hace sino realzar su rotundidad. La propia estrella, que luce la espalda descubierta, lo compartió en sus redes sociales, evidentemente satisfecha del resultado.

Jennifer Lopez | Instagram

En color blanco satinado, con tirantes joya, escote drapeado y falda cruzada, el vestido es por otro lado extraordinariamente sobrio y adelanta la moda que se viene, con superficies y tonos lisos y un notable clasicismo. Se nota que ha sido confeccionado a medida.

El resto el look, incluido el pequeño bolso de mano y el maquillaje, que aparece en otra fotografía individual en primer plano, resultan igualmente apropiados. Un look de fiesta que demuestra que Lopez, de 52 años, no ha perdido un ápice de atractivo.