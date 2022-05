El flamenco llevado con orgullo

El jueves asistía a Flamenco Real, al festival de flamenco del Teatro Real, en compañía de buenos amigos, al concierto del fuera de serie Eduardo Guerrero. Observaba a un bailaor lleno de pasión, arte y personalidad. Mucha personalidad. Un bailaor que ha bailado-desfilado para Francis Montesinos y cuya trayectoria ha dado la vuelta al mundo.

Me preocupa hacia dónde se dirige el flamenco en nuestra sociedad, porque, tal como declara Aurelio Solana, promotor del festival, el flamenco le gusta a un 10% de la población y otro 10% lo detesta; y el resto directamente ni lo conocen.

Es curioso que la moda beba del flamenco. Sin ir más lejos: este mes de junio el desfile de Dior va a ser celebrado en Sevilla. Y, estoy convencida de que no faltará flamenco en vivo, y del bueno.

De hecho, tan es la pasión del lujo y la moda por el flamenco que en los (no muy lejanos) premios Elle Awards, celebrados en Sevilla, el premio a Sharon Stone fue entregado por el joven bailaor El Yiyo. De belleza racial, afincado en Badalona, su físico todo lo soporta.El Yiyo transmite un mensaje en silencio, al compás de una seguidilla o bulería.

No menos alabanzas se merece Rafael Amargo: sí, con sus causas abiertas y sus retrasos a las citas. Amargo es el vivo ejemplo de que quien tuvo retuvo. Le vimos hace escasas dos semanas, y es un caso de éxito imparable. A punto estuvo de participar en esta edición de Superivientes, pero la "ausencia" de pasaporte no le ha permitido saltar desde el helicóptero. Con el cuerpo lleno de tatuajes (uno de ellos del gran Zapata, pintor), goza de una mirada salvaje que le lleva acompañando desde los comienzos.

Y qué decir de Joaquín Cortés… que, aunque algo desaparecido del mapa (ahora al parecer, según me dicen, vive en Portugal), sigue latente entre nosotros. Su duende y su imagen arrolladora sedujo a la mismísima Naomi Campbell. Armani no se resistió a su imagen, fichando al bailaor, y todo lo demás es leyenda.

A Estrella Morente no le ha faltado el beneplácito de Loewe para ser vestida como icono de elegancia, incluso John Galiano ha sucumbido a sus encantos.

Y qué decir de nuestro querido Palomo Spain que lleva por apellido el orgullo de pertenecer al país que le ha visto nacer, para inspirarse en la estética torera. El sábado pasado hizo historia vistiendo a Chanel, la cantante de la cual escribía justo hace una semana. Y a favor de ella diré que francamente, más allá de un vídeo que vi, elaboré aquella columna sin detenerme a estudiarla más. Después de vivir el Chanelazo en directo, apreciar su soltura, carácter, valentía y puesta en escena (y, aunque la canción en sí no me entusiasma) he de reconocer que es un todoterreno lleno de belleza y talento. Mis disculpas a toda su tropa de fans, porque creo que en mi anterior artículo he mezclado tantos asuntos que no se ha entendido ni mi mensaje ni mi ironía. Pero Chanel es mucha Chanel, aunque siga sin seducirme este nombre, pero ha nacido (ha crecido) una estrella.