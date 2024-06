La dieta de recorte, Rhudo y el legado de Ouka Leele

Rudo. Dícese de alguien tosco, sin pulimento, naturalmente basto. O que no se ajusta a las reglas del arte. Así lo explican los académicos de la RAE. Esos que le robaron la tilde al "sólo" de la soledad y del silencio, y la de la era dorada en la que los sicólogos no podían imaginar comerse una cocreta. Sócrates sólo y solo -en soledad- no sabía nada. ¡Vaya! La ambigüedad es un arte en sí mismo. Y la masculinidad un don de la naturaleza en extinción. La testosterona peligra. Y el vello en el pecho sufre la amenaza del láser.

En medio de esta vorágine de inversión de roles y tiempos, éticas y estéticas, Madrid esconde en la milla de oro un templo de las emociones llamado Rhudo. Con h intercalada. Sí. El local de moda. Basto como la naturaleza que no se ha pulido. Elegantemente salvaje. Y, como dicen ahora los más jóvenes, una ida de olla. Y nunca mejor dicho. En los fogones de Roncero. Diseñado por hombres, para el mundo entero: hombres, mujeres, y viceversa, bíceps y berzas, ejecutivos, empresarios, curiosos diurnos, elegantes de noche, trasnochados, arquitectos anónimos, amantes del vino…y, en general, coleccionistas de belleza y vivencias. Si no conoce Rhudo se está perdiendo una parte de Madrid.

Archidom es el nombre del estudio que firma la apoteósica obra, que invita a uno a vibrar nada más entrar. Ese buscado efecto 'wow' que deja a uno boquiabierto. Barra de onix iluminada, una especie de red de pescadores en colores azules y turquesas cuelgan del techo. Sillas que alternan el neoclasicismo con guiños al césped de un jardín de fantasía. Creaciones que simulan las clásicas esculturas griegas empotradas en una pared de yeso: "Los materiales son varias capas de barro cocidas a baja temperatura sobre todo la última para poder hacer las formas y escayola" me cuenta Álvaro Estúñiga por WhatsApp. Él, junto a su socio Chema Sobrado, ha diseñado los pilares de todo un templo cuya imagen es un homenaje al caos perfectamente ordenado. Los baños son una secreta maravilla: se plantean mediante diferentes esferas iluminadas que invitan a uno a perderse en una especie de mar de infinitas posibilidades. "Hemos querido plasmar la transición desde la modernidad de los baños con el mundo antiguo, inspirados en Dante, en los pasajes de la divina comedia", confiesa. Ahí acabará habiendo Dj. Denles tiempos. Coman y callen. O no. Bailen. Beban. Rían y fotografíen (la mesa está pensada para Instagram: una especie de lámpara permite darle luz a la foto que irá directa a las redes). El arroz con cordero, un "must-eat". Y luego brilla con sabor el pulpo, la berenjena o el ceviche, algunos de los platos que no deben perderse. Rhudo se está coronando como un oxímoron frente a la vulgaridad y el mal gusto. No hay debate.

Pero hablemos de la dieta del recorte de Andrea: @andreacolaschannel_diet pesa 109 kilos (a fecha de ayer). En 449 días ha perdido 12 kilos. Desayunando torreznos o todo aquello que se le antoja. Engullendo bocadillos XXL o cenando pizza y "recenando" donetes. Se ha convertido en todo un fenómeno de la ironía, en la que haters, curiosos, aburridos y personas con humor desean conocer qué ha comido hoy Andreita. El pollo también. A lo Belén Esteban. Unos desconocen si es una tomadura de pelo (y de comida) o si es que simplemente quiere adelgazar a un ritmo tan sumamente pausado que nunca alcanzará el peso soñado: porque la báscula cobra vida propia y se niega a bajar a Andrea de peso.

Por su parte, analizando Instagram y las inquietudes de sus usuarios… Hablemos también de María Rosenfeldt. La hija de la gran Ouka Leele, artista imborrable cuyo legado no olvidamos, compartía esta semana una foto en bikini desde Bali. Instagram se le echaba encima por su cuerpo. Es una mujer delgada. De acuerdo, muy delgada. Fin. Ella está sana. Es feliz y no tiene ningún problema.

Nos estamos creyendo en la posesión de la verdad para opinar con suma ligereza de los cuerpos y las vidas ajenas. Andrea y María son felices. Una, con su sobrepeso; la otra, con su constitución. ¡Ojalá comer y no engordar! O recortar la dieta y no adelgazar. Qué más da. Quiera a quien quiera, quiérase primero a usted y después podrá querer la vida.

María es una mujer repleta de originalidad: siendo hija de quien es no esperábamos menos. Dirige la Fundación Ouka Leele, tiene una visión de la moda y la fotografía que la ha llevado, sin buscarlo, a alcanzar 46 mil seguidores en Instagram. Amante de los gatos, como su madre, y de la naturaleza, derrocha esa elegancia silenciosa que no se presume sino que manifiesta.