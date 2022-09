Las tres tendencias de otoño invierno 2022-2023

El verano aún no ha terminado, pero ya estamos preparados para la nueva temporada otoño-invierno 2022-2023. Ha llegado el momento de decir adiós a las bermudas, las camisetas y las sandalias y adoptar las últimas tendencias de moda que trae esta época del año. Atrás quedaron los pantalones de chándal y los conjuntos cómodos para estar en casa de los dos últimos años, la ropa de hombre está de vuelta y con más fuerza que nunca. Desde polos de punto hasta jerséis de colores e incluso el auge del bolso como complemento, aquí puedes encontrar todas las prendas imprescindibles para hacer la transición del armario a los meses más fríos.

Nuestra selección de prendas para este otoño invierno

Polos de punto

Los polos de punto ocupan un lugar destacado para muchos diseñadores en esta nueva temporada otoño-invierno 2022-2023. Esta prenda ha cambiado la estética deportiva de los polos clásicos por una sensación más atemporal, adaptándose a los nuevos códigos de vestimenta que se han acentuado en los últimos años. Los polos de punto agregan un toque de color y vitalidad a cualquier look y, además, ofrecen una sensación mucho más cómoda que la mayoría de las camisas tradicionales, pero sin perder las formas. Las firmas se están enfocando en polos de punto coloridos, pero también en versiones sencillas, como se puede comprobar en las nuevas colecciones de cualquier tienda de ropa de hombre online. Combinan con cualquier cosa, tanto con un traje como unos vaqueros. Lo que hace que el polo de punto sea una prenda tan versátil es la facilidad con la que trasciende su origen deportivo y rezuma elegancia.

Jerséis básicos y de colores

Los jerséis están de vuelta para la temporada otoño-invierno 2022-2023. No hay ninguna sorpresa, se trata de una prenda básica para los meses más fríos del año, ya que permite agregar algo de calidez y estilo al armario. Ya sea una escapada de fin de semana, un día de trabajo en la oficina o una mañana tranquila en casa, existe una gran variedad de jerséis que se adaptan a todos los gustos, estilos y ocasiones. Los jerséis básicos no pueden faltar en el fondo de armario para la temporada otoño-invierno. Sin embargo, las firmas están apostando por los jerséis en colores potentes y vibrantes que complementan cualquier look y cambian por completo el aspecto gris de los días otoñales e invernales.

Bolsos de hombre

Los bolsos de hombre han sido uno de los protagonistas en las pasarelas otoño-invierno 2022-2023. Los accesorios en la moda masculina no solo son fundamentales para conseguir un estilo único, sino que también pueden convertirse en el elemento central del look. La mayoría de las marcas cuentan en sus nuevas colecciones con bolsos de diferentes estilos, formas, colores y tamaños que se combinan con las prendas. Destacan las bandoleras para hombre, ya que este tipo de bolsos combinan la practicidad con la elegancia y la sofisticación. Este accesorio puede transformar y definir el estilo personal de cualquier hombre y, además, cuenta con el tamaño ideal para llevar los enseres personales sin necesidad de sobrecargar los bolsillos del pantalón.