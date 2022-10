¿Qué alimentos no caducan nunca?

En un mundo que cada vez se mueve más rápido y donde cada vez hay más alimentos procesados y menos naturales, no es de extrañar que vivamos pendientes del tiempo, ya sea para llegar en hora a las múltiples citas que acordamos cada día, para cumplir con nuestras tareas diariamente o para controlar si la comida que ingerimos está en buen estado.

Y es que, desde que los alimentos envasados empezaron a aparecer en nuestra vida, esto ha sido una constante: es necesario confirmar que todo aquello que ingerimos está en perfectas condiciones y, por lo tanto, no va a ser un riesgo para nuestra salud.

Hace 70 años muy pocos tenían neveras en casa y productos que ahora forman parte de nuestra alimentación más rutinaria eran prácticamente desconocidos o debían elaborarse de manera artesanal en casa, con todo lo que ello conllevaba. Yogures, quesos frescos, pan... todo se tenía que hacer manualmente e intentar conservar de la mejor manera posible y se sabía que estaban en buen estado porque se consumían siempre recién hechos.

Ahora, todo lo que puedas imaginar y más lo encuentras fácilmente en cualquier supermercado. Esto, unido al rápido ritmo de vida que se lleva, especialmente en las grandes ciudades, hace que muchas veces la comida se ponga mala, pero ¿tenemos que preocuparnos por todo lo que hay en la cocina? No, existen alimentos que nunca caducan.

Alimentos que no caducan nunca

La falta de tiempo para preparar cosas complicadas hace que haya aumentado el consumo de alimentos procesados, algunos de maneras nocivas para la salud. Es por ello que muchos de los alimentos que ingerimos han sido sometidos a complejos procesos de conservación para prolongar su vida útil y, por eso, el fabricante siempre ha de indicar en un lugar bien visible hasta cuándo es óptimo el consumo de cada producto.

Sin embargo, hay algunos alimentos que no caducan nunca. Pueden estropearse si no se almacenan correctamente y verse afectados por algún tipo de mini plaga, como que algunos tipos de insectos puedan emplearlos a modo de refugio en el que criar, pero poco más. Aunque los compremos envasados y veamos una fecha en el que paquete, ésta suele indicar el consumo preferente recomendado, no la fecha de caducidad, puesto que son conceptos totalmente diferentes.

¿Cuál es la diferencia entre la fecha de consumo preferente y la de caducidad? La fecha de caducidad indica a partir de qué momento un producto puede pasar a estar en mal estado y la fecha de consumo preferente marca el límite en el que el fabricante o envasador garantiza las propiedades de ese producto al 100 %; es decir, no señala cuándo empezaría a ponerse malo cada producto, sino qué día podría comenzar a deteriorarse sin ser peligroso para la salud.

Existen algunos tipos de alimentos que pueden durar años y años sin ponerse malos, estos son: