¿Cómo superar el miedo a estar soltero?

El miedo excesivo a no tener pareja o quedarse soltero es un problema psicológico conocido como anuptafobia que genera pensamientos negativos que afectan a la vida cotidiana. El entorno social y cultural y la baja autoestima son algunos de los factores de riesgo.

Este problema no es algo serio, simplemente es un miedo irracional a estar solo, que se puede superarse con la ayuda de un psicólogo. Puede parecer una exageración, pero no lo es en absoluto, y en estos últimos años marcados por la pandemia de la covid-19, los largos periodos en los que no se han permitido las oportunidades de encuentro y agregación, no han hecho más que aumentar los casos de anuptafobia. Pero, ¿Qué es específicamente y cómo se puede reconocer?

El término anuptafobia deriva del latín y es el miedo a quedarse soltero, por supuesto no es únicamente un miedo de los hombres, sino que también está extendido entre las mujeres, a pesar de que se tenga la creencia de que las mujeres lo tienen más fácil cuando se trata de encontrar pareja. Según las estadísticas más recientes relativas a la distribución de hombres y mujeres en el mundo, hoy en día hay más hombres que mujeres en este planeta .

De hecho, la anuptafobia afecta más a las mujeres que a los hombres, especialmente en la franja de edad comprendida entre los 30 y los 40 años, cuando se trata del reloj biológico y se espera que una mujer ya haya tenido hijos. Como para este paso es necesario tener pareja, el riesgo es iniciar una búsqueda desesperada de pareja para formar una familia.

Factores de riesgo que pueden desencadenar anuptafobia

Malas experiencias previas

Haber tenido vivencias desagradables o incómodas en el pasado, en la cual la persona se ha sentido rechazada o apartada por no tener pareja. Por ejemplo, que los amigos organicen un viaje con sus parejas y no le inviten.

El entorno social y cultural

La importancia del entorno en el que la persona se desenvuelve, ya que en algunos se da por hecho que hay que casarse, y si no hace pues se ve como que a la persona le pasa algo raro. Como es una fobia muy relacionada con la circunstancia social, es evidente que algunas personas aplican constantemente una serie de sesgos cognitivos que van a confirmar su teoría, aunque esta sea muy lejana a la realidad. Por ejemplo, cuando alguien, en una conversación, comenta que tal persona se ha quedado solterona, esa palabra se le graba a muerte y se pone a dar vueltas a la cabeza. O cuando una persona se acerca a otra para ligar y no le hace caso, eso se le queda ahí y lo interpreta como algo negativo en vez de no darle importancia.

Baja autoestima

La autoestima se define como el valor que uno se da a sí mismo como persona y entonces quien tiene una buena autoestima pensaría: "Tengo la nariz grande y me estoy quedando calvo, pero soy un tío majo y aunque no tenga pareja, pues la conseguiré".

Además, es importante saber que la autoestima no es pensar que uno no tiene defectos, es pensar que, a pesar de los defectos, uno vale la pena. Así, una persona con pánico a quedarse soltero interpreta una serie de circunstancias de su vida, como el aspecto físico, su empleo o sueldo, y entiende que no va a poder tener pareja.

Tener pocas habilidades sociales

No interactuar con los semejantes, no comunicarse adecuadamente... En definitiva, no socializar y esto puede derivar en una baja autoestima o generar rechazo en los demás, entre otras consecuencias.

Consejos para superar la anuptafobia

El principal y el denominador común: hablarlo. Porque supone hacer un ejercicio de exposición, que es como habitualmente se tratan las fobias. Esta consiste en exponerse a lo que a uno le da miedo con el fin de descubrir que no es tan grave. Por ejemplo, para quitarse el miedo a volar, uno debe tomar un avión. Los siguientes consejos están fuertemente relacionados con las causas que pueden provocar anuptafobia: