¿En qué consiste el ayuno lunar? ¿Cómo se practica?

El ayuno es una manera de regular la ingesta de alimentos que se llevan a cabo durante un día o una semana, un mes o un año, por lo que este puede ser intermitente o un ayuno puntual para desintoxicar el cuerpo. Por su parte, el Ekadashi es una práctica de ayuno que se realiza en sintonía con la Luna y el ciclo lunar, y que forma parte de la tradición ayurvédica de la medicina tradicional india. De hecho, no es solamente un tema de alimentación sino que el ayuno lunar es para el ayurveda una herramienta para lograr la alineación entre la mente, el cuerpo y el alma, y se suele acompañar de ejercicio, meditación y contemplación.

Para ir más allá hay que saber que el Ekadashi, también conocido como Ayuno Lunar, es una práctica espiritual y religiosa seguida por millones de hindúes en todo el mundo. Ekadashi se refiere al undécimo día (Tithi) tanto de la fase creciente como de la fase menguante de la Luna en el calendario hindú. Este día se considera muy auspicioso y se observa con devoción y abstinencia. Más concretamente, durante el Ekadashi, los devotos se abstienen de consumir granos, cereales y alimentos no vegetarianos y se centran en una dieta a base de frutas, nueces y lacticinios. Algunas personas también practican un ayuno completo, sin consumir alimentos ni agua durante todo el día.

Pero, todo es por un motivo que tiene raíces tanto espirituales como científicas. Desde una perspectiva espiritual, se cree que el ayuno durante Ekadashi ayuda a purificar el cuerpo y la mente. Se considera una oportunidad para mostrar autodisciplina, controlar los deseos mundanos y acercarse a lo divino. Y, desde una perspectiva científica, el ciclo lunar tiene una influencia significativa en la tierra, especialmente en los cuerpos de agua. Por ello, se cree que el ayuno durante el Ekadashi ayuda a liberar toxinas acumuladas en el cuerpo debido a las influencias lunares y facilita la digestión. Además, el cambio en la dieta puede proporcionar beneficios para la salud, como la reducción de la ingesta calórica y el fomento de hábitos alimenticios más saludables.

El Ekadashi también está relacionado con diversas leyendas y mitos en la tradición hindú. Se dice que Vishnu, una de las principales deidades del hinduismo, reposa en un estado de meditación durante Ekadashi. Por lo tanto, muchos devotos realizan actos de devoción hacia Vishnu y buscan su bendición durante este día. Cabe mencionar que el Ekadashi puede variar en fechas según el calendario lunar hindú, por lo que es importante consultar el calendario hindú o el consejo de líderes religiosos para conocer las fechas precisas de observancia.

Por qué hacer ayuno, del tipo que sea

Hoy en día, raro es quien no conoce o no ha oído hablar del ayuno en alguno de sus tipos, aunque los motivos para practicarlo son tan variados como almas hay sobre este planeta. Uno puede acercarse al ayuno con un objetivo de mejora física, para eliminar toxinas, para sentir mayor ligereza en el cuerpo, por rendir más, para obtener mayor claridad y concentración mentales, para lograr una conexión espiritual superior, para ampliar la conciencia o, incluso, por ahorro en la compra.

Sea cual sea el motivo por el que se hace ayuno total, durante días concretos o ayuno intermitente en el día a día, cada vez hay más personas que han podido comprobar lo beneficioso que resulta. No se trata de algo novedoso ya que la propia naturaleza ha incitado desde el inicio de los tiempos a llevarlo a cabo. El motivo es que hay momentos en el ciclo estacionario en el que, en ciertas partes del planeta, la comida es escasa o incluso inexistente, y el ayuno surge de forma natural. Sin embargo, el progreso del ser humano le ha desconectado de los procesos naturales.

Aunque esto suceda, la Naturaleza interior siempre encuentra cómo comunicarse a través del ruido creado y permite así volver a conectar con la sabiduría interior, que pide descansar, alimentarse, meditar y todo aquello que se necesita para poder vivir de una forma más equilibrada y feliz. Por eso, cada vez se oye más hablar del ayuno como una forma de liberar el cuerpo de toxinas y también de favorecer la regeneración de los órganos.

El ayuno lunar del ayurveda

Desde el punto de vista védico, el ayuno no tiene nada que ver con la prohibición, el sacrificio, el sufrimiento o el castigo al cuerpo. El ayuno se experimenta desde un lugar amoroso y respetuoso con el cuerpo para así lograr esa alineación entre la mente, el cuerpo y el alma. Además, esta práctica ha de ir acompañada con una mayor conciencia sobre uno mismo, una voluntad de servicio hacia los de alrededor, ejercicio, meditación y contemplación.

En la actualidad, muchas personas utilizan esta experiencia con el único objetivo de perder peso y reducir su volumen corporal. En muchísimos casos, esto acaba generándoles mucha decepción, porque no logran perder los kilos deseados o ni tan siquiera mantener la pérdida. El motivo es que el ayuno practicado de una forma poco consciente puede ser sentido como un castigo y sacrificio que para nada facilita llegar a un estado de plenitud y satisfacción.

Para la medicina ayurvédica es una fabulosa forma de limpiar el organismo para así lograr armonizar el cuerpo-mente y alcanzar una mayor conciencia reduciendo la ingesta de alimentos. Entre las múltiples formas de llevar acabo este proceso, dos de ellas están muy conectadas con las fases de la Luna.

Chandrayan Vrat o ayuno lunar intermitente

Esta forma de ayuno lunar parte de la base de que los alimentos tienen mayor energía en la fase de Luna creciente y llena, por lo que es durante esas fases cuando se debe comer e ir reduciendo la ingesta durante la Luna menguante, hasta llegar al ayuno total durante la Luna nueva. Esta práctica tiene dos formas de hacerse. La más común consiste en ir reduciendo la cantidad de comida a medida que avanza el ciclo lunar empezando cuando hay Luna llena, por tanto sería algo similar a esto:

Hacer un plato de comida completo en Luna llena .

. Luego ir reduciendo 1/15 de bocado cada día hasta llegar a la Luna nueva.

hasta llegar a la Luna nueva. En Luna nueva se ayuna : no se come nada, solo se toman líquidos. Han de ser bebidas no excitantes, o zumo.

: no se come nada, solo se toman líquidos. Han de ser bebidas no excitantes, o zumo. Al día siguiente después de la Luna nueva, comenzar a incrementar poco a poco la cantidad de alimentos, en 1/15 de bocado aproximadamente como se hizo al ir reduciendo. Así, día a día, se va de nuevo llenando el plato hasta llegar a la siguiente Luna llena.

Ekadashi o ayuno al ritmo de la luna llena y la luna nueva

Esta otra práctica es tal vez la más conocida. Es una herramienta ancestral cuyo nombre en sánscrito lo define claramente: Ekadashi significa "el décimo primero" e invita a practicar el ayuno el onceavo día después de la Luna llena y de la Luna nueva . A diferencia de la forma anterior de ayunar, esta anima a hacer un ayuno completo de 24 a 36 horas en dos días concretos del ciclo lunar . Además se caracteriza por estas dos reglas:

. A diferencia de la forma anterior de ayunar, esta . Además se caracteriza por estas dos reglas: Durante el día de antes se sugiere hacer una comida vegetariana sátvica sin cereales, ajo, cebolla, huevos ni legumbres.

se sugiere sin cereales, ajo, cebolla, huevos ni legumbres. Justo al día siguiente del ayuno, se recomienda ingerir una pequeña cantidad de cereales.

Esto no es algo que todo el mundo pueda hacer así de golpe ya que si no se ha practicado nunca un ayuno total de 24 horas y además se es una persona que suele comer en abundancia, no es necesario lanzarse de golpe a ello. Se puede ir entrenando en la sensación de sentir hambre y no comer, y sobre todo elegir los días de Luna menguante. El motivo es que la Luna menguante facilita estos procesos, porque el cuerpo ya siente que se va a reducir y eliminar, frente a los días de Luna creciente, en que se tiende a la expansión y la abundancia.

Preparar la mente para el ayuno lunar

El estado emocional también es muy importante a la hora de restringir las comidas. Hay que permitirse conectar con la sabiduría interior:

Respira r profundamente las veces que sean necesarias para tranquilizar el cuerpo y los pensamientos.

para tranquilizar el cuerpo y los pensamientos. Contempla r desde dónde se desea hacer el ayuno . ¿Por qué se quiere hacer esto? ¿Qué se busca con ello? ¿Realmente se desea hacer? ¿Podría sentirse bien si no se hace?

. ¿Por qué se quiere hacer esto? ¿Qué se busca con ello? ¿Realmente se desea hacer? ¿Podría sentirse bien si no se hace? Respirar de nuevo y, cualesquiera que sean la pregunta y la respuesta que hayan surgido, dales un espacio para que se expresen en uno mismo con claridad y se pueda ver de dónde ha surgido.

Se decida lo que se decida, hay que recordar siempre, que está bien.

Cómo hacer el semi ayuno lunar ekadashi

Existen muchas opciones para observar ekadashi, por ello hay que elegir la que permita sintonizar con el corazón y el seva o servicio desinteresado: se puede no comer nada, se puede tomar sólo fruta o seguir el semi ayuno indicado a continuación.