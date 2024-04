Más es más, somos España

Me fascina que sobrevivamos a unos tiempos en los que diariamente nacen términos y "pseudotecnicismos", acuñados por expertos de la salud mental o de los autores de las frases de mierda de Instagram, para reinventarnos la realidad. Como si no bastara la lengua tan rica que tenemos. Como si aún no nos pudiéramos expresar como Dios manda. Solo ricos en palabras y expresiones y eso tiene que notarse..

Lo que antes era la pereza de toda la vida, es procrastinación. Palabra que ni dejamos de escuchar por todos lados. Quien haya aprendido a pronunciarla a la primera, ya puede superar el clásico "tres tristes tigres". Porque no todos comemos en un trigal. Ni en tolva.

FOMO ahora es la forma elegante y novedosa, y suave, para denominar la envidia de toda la vida. Es miedo a la ausencia. A la ausencia de un acto social, de un hecho, una realidad. La contracorriente es el JOGO, "joy of missing out". El carpe diem de toda la vida. Versión 2.0.

Imagino que se avecinará una avalancha de psicólogos y expertos para decirme que frivolizar con dos trastornos que van ligados a la ansiedad es un pecado. Pero, seamos sinceros. Con nosotros mismos.

El mismo FOMO que padece medio sector de la moda que, ante la triste noticia de que nos dejaba el viernes Roberto Cavalli, llenaba su Instagram con fotos en las que se posa con sus creaciones. Como no todos atesoran en su memoria de Icloud (o el álbum de los recuerdos impresos) una foto con el diseñador, algo se debe contar.

Él fue el rey del maximalismo, frente al cansino minimalismo en el que estamos atascados. Salvaje, canalla, sensual, erótico, atrevido y glamouroso. Así era el estilo del italiano, que se despide del mundo con 83 años; el padre del hedonismo italiano que ha devuelto las curvas y la pasión a la mujer, como sus coetáneos como Stefano Dolce, Domenico Gabbana, y en sus tiempos Gianni Versace. Es lo que tiene Italia. Que no entierra la femineidad. No huele al minimalismo casposo y aspiracional.

Por cierto, brilla el minimalismo por su ausencia en esta edición de Casadecor. Poco guiño al estilo nórdico. Poco blanco. Poco vacío. Conceptual, los justos (los espacios), aunque alguno que otro ha caído.

Oigan: que vivimos en España. Somos latinos. Austeridad la justa. No necesitamos alfombras de Noruega. Ni mesas del neolítico de hueso. Blanco sobre blanco. Basta.

Somos del más es más. Insisto. Del rojo. Del dorado. De las curvas. Del exceso. Y en ese "más", no "menos" alabanzas se merece "El Santuario" de Roca. Así de gusto. Bañarse. Y lo que surja. O lo que proceda. O anteceda. Ya saben. El arte de… el arte de sobrevivir a uno mismo para renacer y darle riendas sueltas al JOGO de disfrutar de un baño en condiciones. Andrea Carulla, uno de los "top 100" que lideran el interiorismo en nuestro país, es el autor de esta oda al placer fundamentado en la filosofía de que el tiempo se detenga incluso para algo tan básico como el cuidado de nuestra higiene. Pasamos y superamos el visitar al "Señor Roca" (frase vulgar como ella misma, elevada al séptimo cielo cuando Aída en "Aida" -¿recuerdan aquella serie de Telecinco?- hacía alusión al acto-. Estamos en la era de convertir el baño en un ritual sagrado, en donde la colección "Tura" de la marca líder de griferías e inodoros, entre otros, se eleva al máximo nivel. Ubicado en la capilla del Palacio Trinidad, es uno de los rincones más mágicos. La luz, los elementos naturales y el barroco se funden y se confunden en una "modernez" atemporal perfecta para un viaje a la introspección. A mi me huele a la Roma antigua. O la Grecia Clásica. Pero es para el artista un claro guiño a los años 30, para recordar que el bienestar importa. Felicidades a Alicia Cabrera, la directora, porque es de las ediciones más especiales. No sé si por la ubicación o si se debe a que el interiorismo de cuando en cuando se renueva.

Hoy abre oficialmente sus puertas el Ferial de Sevilla. Y de nuevo, el más es más vibrará, reinará, con farolillos, luces, lunares y flores. Es el encanto de la Feria de Abril. Que la moda nunca pasa de moda. Y los interioristas no la pueden pintar de blanco.