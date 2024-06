¿Qué tipos de píldoras anticonceptivas existen?

La píldora es un tipo de anticonceptivo que funciona al impedir que el cuerpo produzca óvulos, lo que significa que los espermatozoides no tienen nada que fertilizar y el embarazo no puede ocurrir. Pero no solamente sirven para eso sino que también pueden ayudar con períodos irregulares, dolorosos o pesados, endometriosis, acné y síndrome premenstrual (SPM). Hay que saber que existen diferentes tipos de píldoras anticonceptivas debido a la diversidad de necesidades y características individuales de las mujeres, el motivo es que no todas las mujeres responden de la misma manera a un único tipo de píldora. Por ello, las diferencias en la composición hormonal y la dosificación están diseñadas para ofrecer opciones más seguras y efectivas para una amplia variedad de mujeres.

Tipos de pastillas anticonceptivas

Pastillas combinadas : Estas pastillas contienen dos hormonas, estrógeno y progestina, y funcionan principalmente inhibiendo la ovulación, es decir, evitando que los ovarios liberen un óvulo. Además, engrosan el moco cervical, lo que dificulta el paso de los espermatozoides, y adelgazan el revestimiento del útero, lo que reduce la probabilidad de implantación de un óvulo fertilizado. Las pastillas combinadas pueden venir en diferentes formatos: de 21 días (se toma una pastilla diaria durante 21 días, seguido de una semana sin pastillas), de 28 días (21 días de pastillas activas seguidas de 7 días de placebo), y de 91 días (84 días de pastillas activas seguidas de 7 días de placebo, lo que resulta en solo cuatro períodos al año). Sin embargo, algunas mujeres no pueden tomar píldoras con estrógeno debido a riesgos de salud, como antecedentes de coágulos sanguíneos, hipertensión o tabaquismo.

Pero las píldoras anticonceptivas no solo se diferencian por cómo actúan sino que las dosis de hormonas en las píldoras también varían. De hecho, las píldoras de dosis baja de estrógeno son una opción para reducir los efectos secundarios como náuseas, aumento de peso y dolor de cabeza, que algunas mujeres experimentan con dosis más altas. Por otro lado, las píldoras de dosis alta pueden ser necesarias para controlar mejor el ciclo menstrual y reducir los síntomas graves del síndrome premenstrual (SPM). Finalmente, las píldoras anticonceptivas también pueden variar en su objetivo secundario, tanto que algunas se prescriben no solo para la anticoncepción, sino también para tratar el acné, los desórdenes hormonales como el síndrome de ovario poliquístico (SOP) o la endometriosis.

¿Cómo funcionan las diferentes píldoras anticonceptivas?

Las píldoras anticonceptivas combinadas evitan que los ovarios liberen óvulos y disminuyen el avance del óvulo por las trompas de Falopio, engrosan el moco cervical y afinan el revestimiento del útero (endometrio). Todas estas medidas evitan que el espermatozoide se una al óvulo.

Por su parte, la minipíldora ralentiza el avance del óvulo por las trompas de Falopio, engrosa el moco cervical y afina el endometrio; todo esto ayuda a evitar que los espermatozoides lleguen al óvulo. La minipíldora a veces también suprime la ovulación.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Las píldoras anticonceptivas afectan los niveles hormonales de una persona, provocando varios efectos secundarios. Estos efectos generalmente se resuelven en 2 a 3 meses, pero pueden persistir y los más habituales son:

Manchado entre períodos : Sangrado intermenstrual, o manchado, se refiere a la presencia de sangrado vaginal entre los ciclos menstruales. Podría verse como sangrado leve o secreción marrón. Este sucede porque el cuerpo se está ajustando a los niveles cambiantes de hormonas, y el útero se está adaptando a tener un revestimiento más delgado. Tomar la píldora según se receta, por lo general todos los días y a la misma hora, puede ayudar a prevenir el sangrado entre períodos.

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las píldoras combinadas?

Ventajas

Método anticonceptivo fácilmente reversible si se desea un embarazo

Alivio del síndrome premenstrual (SPM)

Calambres menstruales de menor intensidad

Mejora del acné

Períodos más cortos, más leves y más predecibles, o menos o ningún período

Reducción del sangrado abundante y anemia relacionada

Reducción de los síntomas de la endometriosis

Menor riesgo de cáncer de ovario, de endometrio y colorrectal

Posible efecto positivo sobre la densidad mineral ósea

Mejoras en el crecimiento de vello no deseado causado por el síndrome de ovario poliquístico

Desventajas

Saltarse las píldoras o tomarlas tarde puede reducir su eficacia

No ofrece protección contra infecciones de trasmisión sexual, incluido el VIH

Mayor riesgo de colesterol elevado, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular

Mayor riesgo de coágulos sanguíneos, especialmente para los fumadores y las mujeres mayores de 35 años, con un riesgo ligeramente mayor de coágulos sanguíneos vinculados a las píldoras que contienen dosis más altas de estrógeno

Mayor riesgo de cáncer mamario y del cuello del útero para las mujeres que actualmente toman píldoras anticonceptivas combinadas, pero este riesgo parece disminuir a niveles normales una vez que se dejan de tomar las píldoras

Sangrado irregular, hinchazón abdominal, sensibilidad en las mamas, náuseas, depresión, aumento de peso y dolores de cabeza

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la minipíldora?

Ventajas

Método anticonceptivo de fácil reversión si se desea un embarazo

Se puede tomar incluso si se tienen problemas de salud que aumentan los riesgos de tomar píldoras combinadas, como coágulos sanguíneos, migrañas, presión arterial alta o un alto riesgo de enfermedades cardíacas

Tiene menos probabilidades de interferir en la lactancia materna que las píldoras combinadas

Menor riesgo de padecer cáncer de endometrio

Desventajas