Royal Ascot 2024: de los looks más elegantes a los más extravagantes Es la cita hípica más glamurosa de Reino Unido donde lo importante es ver y ser visto. Ascot nunca defrauda porque es un punto de encuentro de la realeza, la alta sociedad británica y de los amantes de las carreras de caballos. Un evento en el que hemos visto looks elegantes, otros para olvidar y como no, los sombreros más extravagantes poniendo la nota de color.

1 / 21 Carlos III y Camilla en Royal Ascot 2024, que este año no cuenta con la presencia de la princesa de Gales. El rey ha vestido el tradicional chaqué gris y la reina, de azul klein con sombrero a juego donde destacaba el broche de zafiros o diamantes que el príncipe Alberto regaló a la reina Victoria cuando se casaron. Compartir

2 / 21 La duquesa de Edimburgo lució un vestido de silueta camisera, con estampado de flores sobre fondo blanco, combinado con un clutch en color burgundy y una pamela rosa de Jane Taylor London, mientras que el principe Eduardo, luió el tradicional chaqué Compartir

3 / 21 La reina Camilla, en el segundo día de Ascot, lució vestido de Dior, con falda plisada y detalle de encaje blanco en cuerpo y escote, sombrero a juego y el broche con turquesa de la reina Mary. Compartir

4 / 21 Mike Tindall y Zara Philips, hija de la princesa real Ana, ha llevado un vestido con estampado floral y mangas abullonadas de Anna Mason London, y tocado en color blanco de Juliette Millinery. Compartir

5 / 21 La princesa real Ana, hermana de Carlos III, acudió acompañada de Lady Gabriella Kingston, hija de los príncipes Michael de Kent, cuyo esposo fue encontrado sin vida el pasado mes febrero a los 45 años. Compartir

6 / 21 Michael y Carole Middleton, padres de Kate, la gran ausente de la edición de Ascot 2024, también han estado en Royal Ascot. Carole, con vestido azul claro de Self-Portrait, tocado con flores y redecilla en azul pastel y bolso de Kate Spade. Compartir

7 / 21 Sarah Ferguson, con falda midi negra y chaqueta entallada en color blanco de Veronica Beard, ha asistido con su hija, a princesa Beatriz de York, muy elegante con vestido blanco de estampado floral en tonos rosas de Zimmermann, zapatos satinados en blanco con clutch a juego de Roger Vivier y tocado de Juliette Millinery; y su marido Edoardo Mapelli Mozzi Compartir

8 / 21 La princesa Beatriz de York, con un vestido verde menta de escote cruzado de Diane von Furstenberg y sombrero de Emily London, ha estado con el príncipe Philippos de Grecia y su mujer, Nina Flohr con un vestido amarillo de seda con bordados en el escote y en los puños de Adam Lippes, combinado con zapatos blancos de Roger Vivier, bolso de Jill Sander y sombrero blanco de Emily London. Compartir

9 / 21 La actriz Elizabeth Hurley con vestido blanco de encaje con flores de colores bordadas de Monique Lhuillier y tocado del prestigioso sombrerero inglés Stephen Jones, que recordaba a un frutero de mimbre desmenuzado con tela de tul, a falta de frutas. Compartir

10 / 21 La modelo Angelina Chebotareva Rockefeller quiso realizar un homenaje a Hedwig, la lechuza de Harry Potter con este sombrero de plumas blancas hecho por ella misma. Sus complementos de Chane y Jimmy Choo, quedaban eclipsados por este extravagante sombrero. Compartir

11 / 21 Royal Ascot es una competición con más de tres siglos de historia, se caracteriza por los impactantes 'looks' que coronan las cabezas de sus asistentes en fomra de pamela o tocado. Lystra Adams, protagonista del reality inglés Real Housewives of Cheshire ha lucido este singular y discreto “campo de amapolas" y bolso imitación de patatas fritas de Debimy. Compartir

12 / 21 Una de las pamelas más virales de esta edición de Ascot ha sido esta, con círculos que recuerdan a los caramelos en tonos crudos, verdes y rosas que incluyen mensajes de lo más cariñoso. Compartir

13 / 21 Daniel Lismore es un escultor y diseñador calificado como "el más excéntrico de Inglaterra" con un modelo capa de pailletes en rojo y pamela roja geométrica. El look perfecto para pasar inadvertido. Compartir

14 / 21 Un grupo de asistentes a Royal Ascot que comparten bolso Lady Dior, collar con cruz, extensión de pestañas, cirujano plástico, lazos por doquier y modelo minifaldero, muy discretas y sencillas con un sus modelos más propios para una despedida de soltera que para asistir a una carrera de caballos. Compartir

15 / 21 Un tocado que es una oda a la primavera o bien una definición gráfica de un nido de pajaro sobre ramas y flores de almendro. Compartir

16 / 21 Que la serie “Bridgerton" ha sido una inspiración en Royal Ascot 2024, es más evidente, teniendo en cuenta la cantidad de tocados de plumas descomunales que se han visto en el recinto. Compartir

17 / 21 Una asistente a Royal Ascot con un look de estampado medusa de Versace un pelín desfasado, con medallon incluido, que recuerda a la Marbella de los años del saqueo y el expolio, con sombrero de plumas negra y amarilla. Compartir

18 / 21 La periodista inglesa Louise Roe, con vestido de Hobbs London y pamela/máscara de Jane Taylor London, una de las favoritas de la aristocracia, que con bajar la vista te permite ver las carreras de caballos. Compartir

19 / 21 Un homenaje al color naranja en toda su expresión, donde destaca el gigantesco tocado que tiene partes que simula un corsé. El mejor modelo, sin duda, para no hacerse notar ni pasar inadvertida... Compartir

20 / 21 La sombrerera Vivienne Jenner con sombrero en tonos fucsia combinando flores y plumas. Compartir

