¿Qué efectos negativos tienen las quemaduras solares?

La exposición al sol aumenta cuando empiezan a subir las temperaturas, la primavera y el verano son las épocas del año que más horas se pasan en la calle, ya sea en jardines, en piscinas o en la playa. Y no siempre uno se protege de manera adecuada, ya sea con ropa o con cremas solares. Cuando uno no se protege adecuadamente y pasa muchas horas al sol pueden suceder las quemaduras solares que no son otra cosa que lesiones en la piel causadas por la sobreexposición a la radiación ultravioleta (UV) del sol. A pesar de ser comúnmente vistas como un problema menor, sus efectos negativos pueden ser significativos y duraderos.

Es cierto que todo el mundo cuando acude a la playa o la piscina se da crema, en mayor o menor medida, para protegerse del sol, pero realmente es importante usarla todo el año con la idea de prevenir las quemaduras solares. Los síntomas de las quemaduras por el sol pueden incluir los siguientes:

Piel inflamada, que se ve rosada o roja en pieles blancas y que puede ser más difícil de ver en pieles morenas o negras

Piel que se siente cálida o caliente al tacto

Dolor, sensibilidad y picazón

Hinchazón

Dolor de cabeza, fiebre, náuseas y fatiga, si la quemadura por el sol es grave

Dolor en los ojos o sensación como si tuvieran arenilla

Ampollas pequeñas y llenas de líquido que pueden romperse

Cualquier parte del cuerpo que esté expuesta al sol, incluyendo los lóbulos de la oreja, el cuero cabelludo y los labios, puede quemarse. Incluso las zonas cubiertas pueden quemarse si, por ejemplo, la ropa tiene una trama abierta que permite el paso de la luz ultravioleta. Pero no solo eso y es que los ojos, que son extremadamente sensibles a la luz ultravioleta del sol, también pueden quemarse. Los síntomas de las quemaduras por el sol suelen aparecer unas horas después de la exposición al sol.

¿Por qué son peligrosas para la salud las quemaduras solares?

Las quemaduras solares son peligrosas para la salud por el potencial desarrollo de tumores cutáneos malignos a lo largo de a vida. Hay que recordar que la piel tiene memoria y cada quemadura solar provoca un daño en el ADN de la célula cutánea afectada, estas células tienen el poder de reparar este daño, pero si se repiten las quemaduras o existe una exposición crónica en la misma zona se perdería este poder reparador y puede acabar desembocando, con el paso de los años, en un cáncer de piel, especialmente melanoma cuando las quemaduras se han producido en la infancia/adolescencia.

Pero no solo pueden provocar daños a largo plazo sino que en el corto plazo, las quemaduras solares producen dolor, enrojecimiento e inflamación de la piel. La severidad puede variar desde una leve irritación hasta ampollas dolorosas y descamación. Este daño inmediato también puede desencadenar síntomas sistémicos, como fiebre, escalofríos, náuseas y dolor de cabeza. Estas respuestas se deben a la liberación de citoquinas y otros mediadores inflamatorios en el cuerpo como respuesta al daño celular.

Además, a medio plazo, las quemaduras solares aceleran el envejecimiento de la piel, un fenómeno conocido como fotoenvejecimiento. Por este motivo, la piel expuesta al sol tiende a desarrollar arrugas, pérdida de elasticidad, manchas y una textura áspera y seca con mayor rapidez que la piel protegida. Este envejecimiento prematuro es consecuencia del daño en las fibras de colágeno y elastina, esenciales para la firmeza y elasticidad de la piel. Pero también las quemaduras solares pueden debilitar el sistema inmunológico de la piel, el motivo es que la radiación UV suprime la función de las células de Langerhans y otros componentes del sistema inmunitario cutáneo, disminuyendo la capacidad del cuerpo para detectar y reparar el daño celular. Esto no solo incrementa el riesgo de cáncer de piel, sino que también puede hacer que la piel sea más susceptible a infecciones y enfermedades. La radiación UV puede producir:

Quemaduras solares e insolaciones graves, especialmente en personas de piel clara.

solares e graves, especialmente en personas de piel clara. Problemas de visión. Los ojos pueden sufrir alteraciones importantes si se exponen a rayos UVA, pudiendo aparecer diversos grados de conjuntivitis, con dolor, sequedad y sensación arenosa. En casos más graves, la exposición crónica a la luz solar puede producir pterigion, cataratas y degeneración macular, evolucionando incluso a la ceguera.

Los ojos pueden sufrir alteraciones importantes si se exponen a rayos UVA, pudiendo aparecer diversos grados de conjuntivitis, con dolor, sequedad y sensación arenosa. En casos más graves, la exposición crónica a la luz solar puede producir pterigion, cataratas y degeneración macular, evolucionando incluso a la ceguera. Urticaria solar . Se acompaña de picores, enrojecimiento de la piel y áreas de urticaria en las zonas expuestas al sol. Puede aparecer en pocos minutos tras la exposición y suele desaparecer en poco tiempo.

. Se acompaña de picores, enrojecimiento de la piel y áreas de urticaria en las zonas expuestas al sol. Puede aparecer en pocos minutos tras la exposición y suele desaparecer en poco tiempo. Desarrollo de cáncer de piel , tanto melanoma como no melanoma, principalmente debido a la radiación UVB.

, tanto melanoma como no melanoma, principalmente debido a la radiación UVB. Envejecimiento acelerado de la piel con arrugas, manchas y un aspecto tosco e irregular, principalmente debido a la radiación UVA.

de la piel con arrugas, manchas y un aspecto tosco e irregular, principalmente debido a la radiación UVA. Reacciones adversas por interacciones medicamentosas: fotosensibilización y dermatitis fototóxica o fotoalérgica. Algunos medicamentos como los antibióticos, los anticonceptivos orales, algunos antihistamínicos y aquellos para la prevención de la malaria, pueden favorecer la aparición de reacciones adversas en la piel al contacto con la luz solar. También la aplicación de algunos productos, como los perfumes, puede originar reacciones fototóxicas.

y fototóxica o fotoalérgica. Algunos medicamentos como los antibióticos, los anticonceptivos orales, algunos antihistamínicos y aquellos para la prevención de la malaria, pueden favorecer la aparición de reacciones adversas en la piel al contacto con la luz solar. También la aplicación de algunos productos, como los perfumes, puede originar reacciones fototóxicas. La exposición al sol puede afectar al sistema inmune aumentando el riesgo de enfermedades infecciosas y limitando la eficacia de las vacunas.

Factores de riesgo

Tener piel blanca y cabello rojizo

Tener antecedentes de quemaduras por el sol

Vivir o estar de vacaciones en un lugar con sol, cálido o a gran altitud o trabajar al aire libre

Nadar o rociarse la piel con agua o aceite para bebé, ya que la piel húmeda tiende a quemarse más que la piel seca

Combinar las actividades recreativas al aire libre con el consumo del alcohol

Exponer con regularidad la piel sin protección a la luz ultravioleta del sol o de fuentes artificiales como camas solares

Tomar medicamentos que hagan más vulnerable a las quemaduras

¿Cómo prevenir las quemaduras?