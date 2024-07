¿Cuáles son las mejores almohadas para dormir bien?

Las almohadas constituyen, junto al colchón, uno de los elementos más importantes para garantizar un óptimo descanso, indispensable para tener energía en el día a día. Es por ello que la elección de la misma no se debe tomar a la ligera porque afecta, de forma directa, nuestra postura, con todas las consecuencias que ello implica.

Lo mejor, al momento de comprar una nueva almohada es optar por alternativas que combinen una buena relación calidad precio. Y es que, si bien no es estrictamente necesario decantarnos por lo más costoso, el precio, per se, no debería ser la única variables que tomemos en consideración.

Si tomamos en cuenta el impacto que la almohada tiene en nuestro descanso y postura, lo que puede generar molestias en varias partes del cuello, especialmente en la cervical, resulta de vital importancia optar por una almohada que cumpla con ciertas variables básicas en cuanto a calidad ser refiere.

Es, justamente por lo anterior, que las almohadas Beds se posicionan como una de las mejores alternativas con las que contamos en la actualidad para disfrutar de todos los beneficios de un producto de calidad al mejor precio.

¿Cómo elegir la mejor almohada para un descanso profundo y reparador? Continúa leyendo y descubre algunos consejos muy prácticos que, sin duda alguna, harán que sea mucho más sencillo tomar esta decisión:

Tamaño

El tamaño es uno de los aspectos que debemos considerar, especialmente porque en el mercado actual contamos con una amplia variedad de opciones. Desde el largo hasta el grosor, todo influye para una buena elección.

En este sentido, hay almohadas bajas de 10 cm que son ideales para niños pequeños o para adultos que duermen boca abajo, mientras que las almohadas medianas (entre 12 y 13 cm), son perfectas si sueles dormir sobre la espalda. Las almohadas altas (15 cm), son las más idóneas para quienes duermen de lado porque permite una mejor alineación con el eje de la columna.

Firmeza

En función de la postura y preferencias, también debemos elegir una almohada de mayor o menor firmeza. Hay opciones sumamente blandas, mientras que otras son más firmes. Estas últimas son ideales para mantener una postura correcta y con ello evitar molestias en el cuello.

Materiales

Otro aspecto a tomar en consideración son los materiales. En la actualidad hay almohadas de muchos materiales, algunos especialmente diseñados para el verano por su alta capacidad de transpirabilidad, mientras que otros son particularmente recomendados para adaptarse a la postura de cada persona.

Algunos de los materiales más destacados son la fibra, las cuales son frescas y ligeras; viscoelásticas con termosensibilidad y gran capacidad de adaptación; látex, también con una gran capacidad para transpirar y, adicionalmente destacan por ser antialérgicas. Finalmente, las de pluma natural proporciona un gran confort y se adapta fácilmente a varias posturas de descanso.

Sin lugar a dudas, la elección de una almohada correcta es clave para evitar dolores de cabeza, cuello y espalda. También puede ayudarnos, entre otras cosas, a mejorar nuestra capacidad respiratoria y mejorar dolores que se pueden producir en las extremidades superiores. Por esto y mucho más, es importante tomarnos el tiempo necesario para hacer una buena elección que combine una gran calidad y precio en función de nuestras necesidades.