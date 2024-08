Efectos de la sal marina en la piel

Casi todo el mundo entiende el verano como un momento donde se pasa casi más tiempo en el agua que fuera de ella, ya sean las piscinas o en la playa. Pero también puede ser un lago, un río.... cualquier opción es válida para refrescarse aunque sea por unas horas. Generalmente, aquellos que optan por la playa, frecuentemente vuelven a casa con la piel cubierta de sal. ¿Este hecho supone algún riesgo para la salud? ¿Hay que ducharse después de cada baño en agua salada? La sal en la piel y el cabello, como todo en la vida, tiene parte positiva pero también parte negativa. Hay que tener claro que el agua salada actúa como antiinflamatorio y ayuda a mejorar algunas enfermedades de piel, como la psoriasis o el acné; también teniendo en cuenta que es necesaria una exposición al sol moderada. Pero no solo eso sino que el agua del mar también puede ser buena para casos de rinitis y sinusitis.

Por diferentes motivos, la sal marina está tomando cada vez más fuerza dentro del mundo de la cosmética, además, los beneficios que tiene para la piel son tan poderosos, que se puede ver cómo las cremas, jabones, exfoliantes y hasta spas la incluyen dentro de sus fórmulas. Pero ¿Por qué es positiva la sal marina en la piel? Porque el agua de mar tiene una composición diferente a la que se encuentra en lagos, lagunas o ríos de agua dulce. Posee zinc, yodo, potasio y oligoelementos que la convierten en una aliada de la piel y del cuerpo en general. Precisamente su riqueza en minerales esenciales hace que aporte beneficios únicos a las células de la piel, así como incrementar la circulación de la sangre en toda la superficie dérmica.

Pero no solo es positivo para la piel sino que el hecho de bañarse en el mar se convierte en un antídoto para el estrés, el cansancio y los pensamientos negativos, en general, es un placer que ayuda a despejar la mente y beneficia el bienestar. Pero además, se sabe que puede ahuyentar el dolor lumbar y las piernas cansadas.

Tanto es así que en Francia, el doctor Bagot indicó en 1899 la balneoterapia, que era la alternancia de baños fríos y calientes de agua de mar y el uso de la ducha en chorro para masajear zonas dolorosas, con climatoterapia marina, es decir, el mar como un gigante aerosol natural cargado de partículas, para tratar afecciones reumáticas. Pocos años después, en 1904, durante la epidemia del cólera, un biólogo francés contribuyó a reducir la mortalidad infantil demostrando que en lugar de plasma sanguíneo se podía usar agua de mar isotónica. Actualmente se sabe que además el agua del mar tiene cuantiosos efectos positivos para la piel.

Beneficios de la sal marina para la piel

Exfolia la piel: Debido a su alto contenido en minerales como magnesio, potasio y calcio, es excelente para limpiar la piel, porque absorbe las toxinas e impurezas presentes en ella, deshaciéndose de las células muertas. Esta exfoliación puede resultar en una piel más suave y luminosa. Además, la sal tiene propiedades antimicrobianas, lo que la hace útil para limpiar la piel y prevenir infecciones menores. Por esta razón, baños de sal o productos exfoliantes a base de sal son populares en el tratamiento de condiciones como el acné o la psoriasis.

Exfoliante para el rostro: Para hacer un exfoliante para el rostro es tan simple como coger una cucharadita de sal marina y tres gotas de aceite con esencia de lavanda. Hay que mezclarlos hasta formar una pasta y colocarla sobre el rostro masajeando circularmente. Debe dejarse actuar por unos minutos y luego retirarla con agua tibia.

Suaviza la piel: Gracias a sus propiedades, además de brindarle una limpieza profunda a la piel, también le permite tener una apariencia firme y libre de grasa. La sal marina le devuelve los electrolitos que pudo perder durante el día, lo que hace que no solo se vea más suave y firme, sino también que se revitalice al instante.

Posee beneficios curativos: Tiene propiedades antisépticas las cuales ayudan a limpiar y desinfectar heridas, mejorando y acelerando el proceso de cicatrización en la piel. Además, se encuentra su efecto antibiótico, ideal para avanzar en procesos de cicatrización de heridas. La sal posee efecto antiséptico, gracias al cual puede contribuir a la curación de pequeñas heridas, rozaduras o cortes y a la prevención y tratamiento de determinadas infecciones.

D esintoxica la piel: Especialmente cuando se disuelve en agua tibia, los baños de sal pueden abrir los poros y facilitar la eliminación de toxinas acumuladas, aliviando también dolores musculares y articulares debido a sus propiedades antiinflamatorias.

Adiós hinchazón: Uno de sus principales beneficios es la capacidad para reducir la hinchazón, el motivo es que sus propiedades curativas actúan sobre los vasos sanguíneos, que al ser absorbida por la piel mejora la circulación en la sangre y reduce la inflamación. Esto puede ser de gran ayuda si se sufre de varices o "arañitas" en las piernas.

Inconvenientes de la sal marina para la salud

Sin embargo, no todos los efectos del agua salada son positivos. De hecho, no hay que olvidar que la sal es astringente y en consecuencia seca la piel y puede producir una repuesta paradójica estimulando la producción de grasa. Las personas con piel sensible o condiciones preexistentes como eczema pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas con el uso de productos a base de sal. Pero además, el agua salada combinada con la exposición al sol también puede producir irritación. Y, aunque el mar tiene propiedades desinfectantes para heridas pequeñas, no es recomendable bañarse en el mar con heridas infectadas, ya que las puede empeorar al contener bacterias.

¿El agua del mar cura las heridas?

La sal del mar tiene beneficios para la piel, ya que también tiene un efecto antiséptico y desinfectante que ayuda a que pequeñas heridas cicatricen más rápidamente. Ahora bien, es importante bañarse en el mar con cabeza ya que este dicho no se aplica a todos los males e insiste en que debe evitarse el contacto con el agua salada si se tiene una herida mayor o, incluso, infectada.

Tampoco hay que olvidar que la sal puede ser muy irritante, seca la piel y puede causar picor, por eso, lo ideal es que todo el mundo se duche para eliminar los restos de sal después del baño. Además, las mucosas de los ojos pueden ser unas de las más perjudicadas por el contacto con el agua salada.