¿Es bueno consumir yogur a diario?

Los yogures son uno de los postres favoritos en todo el mundo, pero también sirven como desayuno o snack a cualquier hora del día, además tienen numerosos beneficios para la salud pero no vale cualquiera. ¿Por qué es bueno para la salud? Este producto, junto a la leche, es una fuente importante de calcio de la que se beneficia el sistema óseo. Este producto no es algo nuevo de los últimos años o del último siglo sino que se tienen registros de la existencia del yogur alrededor del año 6000 a.C., en unos textos medicinales ayurvédicos en la India. También se sabe que los pastores nómadas llevaban leche en bolsas hechas de pieles de animal que, al contacto con el calor corporal, se fermentaba, formando una crema como la del yogur.

Pero, ¿Cómo se obtiene el yogur natural? El yogur natural se elabora cuando la leche caliente se combina con bacterias como Lactobacillus bulgaricus, este tipo de bacterias ayudan a la fermentación del yogur, convirtiendo la lactosa en ácido láctico y dándole un sabor agrio. A este yogur se le puede agregar frutas, edulcorantes, espesantes o sabores, pero el resultado puede no ser tan saludable como un yogur natural. ¿Cuáles son algunos de los nutrientes del yogur? El yogur es un alimento rico en proteínas, calcio, fósforo, vitamina B2 y B12. Sin embargo, lo que más llama la atención a los científicos son los beneficios para la salud que tienen las bacterias vivas de este tipo de alimentos fermentados, al igual que ocurre con otros probióticos como el kéfir, el kimchi o el chucrut.

El paso del tiempo y las necesidades alimentarias ha hecho aparecer diversas variedades de yogures, por ello, actualmente en los supermercados uno puede encontrar yogures de muchos sabores, desnatados, con frutas y cereales, pero el más sano sigue siendo el yogur natural, sin azúcares ni conservantes añadidos. De hecho, muchos nutricionistas consideran al yogur natural como saludable siempre que se incluya dentro de una dieta sana y equilibrada en la que abunden alimentos como las frutas, verduras y legumbres. Una buena manera de medir si la comida es saludable es a través de la regla del plato de Harvard: 50% verduras, 25% proteínas y 25% hidratos de carbono.

Beneficios de comer yogur natural

La realidad es que los yogures son una importante fuente de vitaminas y minerales en las que destaca por encima de todos el calcio. Además, también aportan vitamina A, E, D y algunas del grupo B. Aunque el principal beneficiado por comer este producto son los huesos, estas son las propiedades de hacer un uso correcto del yogur natural dentro de la alimentación:

Ayuda a cuidar la microbiota

Fortalece la salud de huesos y dientes

Mejora el sistema inmunitario

Bueno para la digestión : Entre los beneficios de consumir yogur se encuentra su capacidad para combatir el estreñimiento y la diarrea. El perfil nutricional del yogur se debe en gran parte a las bacterias "buenas" que se añaden para su fermentación. Por este motivo el yogur también puede mejorar la digestión ya que los microorganismos del yogur contribuyen a mantener el equilibrio de la flora bacteriana intestinal.

El yogur es una excelente y su alta densidad de nutrientes en relación con las calorías que aporta lo convierte en un alimento ideal para cualquier dieta. Las proteínas contenidas en el yogur son de alto valor biológico, lo que lo convierte en una opción útil incluso para las . El yogur también es ideal para las personas que desean mantener un peso saludable y cuidar de su corazón, ya que los yogures desnatados no tienen la grasa saturada que se encuentra en la leche original. Rico en vitaminas y minerales: Es rico en fósforo, potasio, riboflavina y vitaminas A y D, y contiene entre el 15 y el 20% de la cantidad diaria recomendada de calcio, lo que es esencial para mantener una buena salud ósea en todas las etapas de la vida. Además, el PH ácido del yogur facilita la absorción de calcio.

Beneficios para la salud de consumirlo a diario

Uno de los principales beneficios del yogur es su contenido de probióticos , que son bacterias beneficiosas que pueden mejorar la salud intestinal. Los probióticos ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal, lo que puede prevenir problemas digestivos como el estreñimiento, la diarrea y el síndrome del intestino irritable. Además, un intestino saludable está asociado con un sistema inmunológico fuerte, lo que puede reducir la incidencia de infecciones y enfermedades.

Sin embargo, no todos los yogures son iguales. Es importante elegir yogures que no contengan azúcares añadidos ni edulcorantes artificiales, ya que estos pueden contrarrestar los beneficios para la salud. Los yogures naturales o griegos, que no tienen azúcares añadidos y contienen una mayor cantidad de proteínas, son opciones más saludables.

¿Es mejor el yogur que la leche?

Aunque el yogur está hecho a base de leche, las ventajas nutricionales que presenta sobre su materia prima son muchas, precisamente por contener esas bacterias beneficiosas que no están en la leche sin fermentar: